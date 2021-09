Amazon otworzył dziesiąte centrum logistyczne

To 10. centrum i 3. obiekt robotyczny Amazon w Polsce oraz 1. w woj. lubuskim.

Amazon zapewni w Świebodzinie ponad 1 000 stałych miejsc pracy. Obecnie firma zatrudnia na stałe już 23 000 osób w całym kraju.

Jednocześnie, w codziennych obowiązkach pracowników wspiera 3 000 robotów transportowych Amazon Robotics.

Łącznie ponad 10 000 robotów transportowych wspiera procesy logistyczne w polskich oddziałach Amazon, z czego 7 100 funkcjonuje w centrach w Kołbaskowie oraz Gliwicach. Innowacyjne jednostki napędowe służą do realizacji zamówień klientów, składanych na stronie amazon.pl.

Łączna powierzchnia centrum logistycznego w Świebodzinie wynosi 193 000 m², co zapewni możliwość magazynowania do 30 mln produktów. To drugi największy obiekt Amazon w Polsce, zaraz po centrum w Gliwicach. Ponadto, budynek zostanie wyposażony w 58 doków dla pojazdów ciężarowych i 28 km taśmociągów.

W robotycznym centrum logistycznym w Świebodzinie zatrudnienie znajdzie 1 000 pracowników.

Budynek w Świebodzinie – w ramach zobowiązania Amazon do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla w całej działalności do 2040 roku – jest w 100% zasilany energią elektryczną.