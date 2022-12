Amazon.pl i Paprocki Brzozowski wprowadzają kolekcję świątecznych bluz

Amazon.pl wprowadza dziś do sprzedaży limitowaną kolekcję świątecznych bluz zaprojektowanych we współpracy ze znanym duetem polskich projektantów Paprocki Brzozowski. Bluzy w wyrazistych, świątecznych kolorach humorystycznie nawiązują do bociana – symbolu polskiej, jak i ukraińskiej przyrody. Na bluzach umieszczono zabawny napis „STAY FOR X-MAS”, żartobliwie zachęcający te ptaki do spędzenia świąt Bożego Narodzenia w kraju zamiast odlatywania na zimę w cieplejsze miejsca. Bluzy Amazon.pl i Paprocki Brzozowski zostały wyprodukowane w Polsce, z miękkiej w dotyku i zapewniającej komfort bawełny organicznej wysokiej jakości. Są dostępne wyłącznie na Amazon.pl w trzech rozmiarach: S/M, M/L i L/XL, w cenie 299 zł za sztukę. Liczba bluz jest ograniczona.

Projektowanie limitowanej edycji bluz z motywem świątecznym dla Amazon.pl było naprawdę ekscytującą przygodą. Jesteśmy przekonani, że przypadną one do gustu polskim konsumentom szukającym doskonałych prezentów dla rodziny i przyjaciół czy idealnego stroju na wigilijną kolację lub świąteczny obiad. Wspólnie z Amazon.pl dołożyliśmy starań, aby zaprojektowany przez nas produkt dobrze oddawał świąteczny klimat, a przy tym był nieco przekorny – powiedział Marcin Paprocki, jeden z twórców marki Paprocki Brzozowski.

Cały dochód ze sprzedaży specjalnej kolekcji Amazon.pl i Paprocki Brzozowski zostanie przekazany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.