Amazon.pl uruchamia usługę druku książek na życzenie

Po złożeniu zamówienia książki są drukowane, a następnie wysyłane z drukarni umożliwiającej najszybszą dostawę do czytelników. Amazon posiada drukarnie w wielu lokalizacjach, w tym między innymi we Wrocławiu. Druk na życzenie zwiększa wybór książek, ponieważ są one zawsze dostępne.

Usługa druku na życzenie Amazon znacznie ułatwia uznanym autorom, jak i początkującym pisarzom udostępnianie dzieł w formie fizycznych książek milionom czytelników na całym świecie – mówi Mourad Taoufiki, dyrektor generalny Amazon.pl.

Dzięki usłudze druku na życzenie Amazon autorzy mogą liczyć na dodatkowe źródło przychodów, uzyskując 60% opłat licencyjnych od sprzedanego egzemplarza.