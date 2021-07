Amazon po raz trzeci z rzędu z kwartalnymi przychodami powyżej 100 mld dolarów

Przychody Amazona w drugim kwartale 2021 roku wyniosły 113,08 mld USD, fot. Shutterstock

Amazon ma za sobą trzeci z rzędu kwartał z przychodami przekraczającymi barierę 100 mld dolarów - podaje bankier.pl.

Przychody Amazona w drugim kwartale 2021 roku wyniosły 113,08 mld USD, a rynek liczył na 115,2 mld USD. To wzrost rok do roku o 27 proc. Wyższy od konsensusu był zysk spółki na akcję. Wyniósł on 15,12 USD, a analitycy spodziewali się 12,30 USD.

Amazon zapowiedział, że w trzecim kwartale jego przychody mogą znaleźć się w przedziale między 106 a 112 mld USD, co dawałoby wzrost rok do roku o 10-16 proc.