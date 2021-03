Amazon: popularnymi kursami wśród pracowników są transport, informatyka oraz rzemiosło

2 358 pracowników centrów logistycznych Amazona awansowało od momentu rozpoczęcia działalności firmy w Polsce, natomiast 601 pracowników otrzymało awans na wyższe stanowiska w 2020 roku. Ponadto, polscy pracownicy sprawują kierownicze funkcje w strukturach operacyjnych organizacji w skali europejskiej i globalnej.

„Postaw na Swój Rozwój” to program dla pracowników, którym zależy na nowych kompetencjach i zmianie zawodu. Dzięki „Postaw na Swój Rozwój” pracownicy, którzy pracują w firmie co najmniej rok, mogą otrzymać dofinansowanie do 26 000 zł w ciągu 4 lat na opłacenie czesnego oraz kursów i materiałów edukacyjnych. Uczestnicy programu nie są związani umową lojalnościową. Do tej pory na całym świecie w programie „Postaw na Swój Rozwój” wzięło udział 40 000 osób. Najpopularniejszymi kursami zawodowymi w 2020 roku w Polsce są takie kierunki jak transport, informatyka oraz mechanika i rzemiosło.

Amazon działa w Polsce od 2014 r. i stworzył ponad 18 000 stałych miejsc pracy w swoich 9 centrach Logistyki E-Commerce, Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku i oddział Amazon Web Services w Warszawie. W 2021 r. zostanie otwarte 10. centrum logistyczne w Świebodzinie. 2 marca 2021 r. został uruchomiony serwis amazon.pl.