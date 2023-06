Amazon Prime Day powraca z okazjami 11-12 lipca 

Największe wydarzenie zakupowe w sklepie Amazon.pl - Amazon Prime Day odbędzie się w dniach 11-12 lipca. Klienci Prime będą mogli zaoszczędzić dzięki wyjątkowym promocjom na produkty z różnych kategorii, m.in. elektronikę, wyposażenie domu, urządzenia Amazon, produkty codziennego użytku, kosmetyki, gry komputerowe, zabawki czy sprzęt sportowy.

– Zeszłoroczna, pierwsza edycja Amazon Prime Day w Polsce była bardzo ważnym momentem dla nas, naszych klientów i lokalnych partnerów handlowych – mówi Marco Reissig, Country Manager Amazon.pl. – Cieszymy się, że po raz kolejny klienci Prime będą mogli skorzystać z imponujących okazji, zarówno na produkty największych marek, jak i te od małych i średnich przedsiębiorców - dodaje.

Amazon Prime Day

Pierwszy Amazon Prime Day odbył się w dziewięciu krajach w 2015 r. z okazji 20. rocznicy założenia Amazon. W Polsce subskrypcja Amazon Prime została wprowadzona w październiku 2021 r., zapewniając klientom dostęp do tego, co najlepsze w ofercie zakupowej i rozrywkowej Amazon – m.in. szybkich i darmowych dostaw milionów produktów bez minimalnej wartości zamówienia, a także do nagradzanych filmów i seriali, w tym oryginalnych produkcji Amazon w serwisie Prime Video, bezpłatnych gier komputerowych i materiałów in-game w Prime Gaming, wyjątkowych promocji Prime przez cały rok i nie tylko.

Osoby, które jeszcze nie dołączyły do Prime, mogą skorzystać z darmowego 30-dniowego okresu próbnego pod adresem: Amazon.pl/prime. Po jego upływie subskrypcja Prime kosztuje 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.

Podczas Amazon Prime Day na klientów z Polski czekają wyjątkowe promocje, m.in. na urządzenia Amazon: Kindle, Echo i FireTV, na elektronikę od Sony, DJI, Steelseries, JBL, Logitech i Bose, ulubione zabawki dziecięce i podstawowe produkty dla dzieci: Lego, Playmobil, Barbie, Hot Wheels i Fisher-Price, niezbędne produkty do domu i kuchni: Philips, De’Longhi, Bosch, Finish, Vileda, Tefal i Gerlach, marki odzieżowe: Crocs, Ecco, Levi’s i LEE, najchętniej wybierane kosmetyki: L’Oréal, Eveline, Rimmel, Maybelline, DAX Cosmetics, perfumy Adidas, David Beckham czy Bruno Banani i wiele innych. Przez cały okres wydarzenia Amazon Prime Day klienci znajdą również tysiące okazji polskich marek, np. Wedel, Krosno i niezależnych partnerów handlowych Amazon – w większości małych i średnich przedsiębiorstw: m.in. Kubota Store, Packshi, Springos, SFD Nutrition czy Soxo.