Amazon Prime to poważny krok. Gigant zagrozi Allegro?

Amazon kontra Allegro

- Jeszcze nie tak dawno, przyglądając się w branżowym gronie pierwszemu półroczu tego marketplace'u na polskim rynku, eksperci zgodnie twierdzili, że właściwie niewiele się wydarzyło poza premierą samej platformy. Start Amazon Prime wydaje się w końcu poważnym krokiem ze strony Amerykanów. Akcje Allegro tąpnęły, ale giełdy mają to do siebie, że lubią reagować przesadnie histerycznie, więc ocenianie tego z perspektywy zaledwie jednego dnia jest przedwczesne. Najwięcej dyskusji w sieci, jakie pojawiły się po debiucie nowej usługi, dotyczy znowu nie darmowej dostawy na wybrane produkty w globalnym marketplace, a powiązanych z nim platform rozrywkowych Amazon Prime Video i Prime Gaming. Dostęp kosztuje tyle samo, co do Allegro Smart i sporo taniej niż np. w Niemczech, więc to ewidentnie zagranie na nosie konkurentowi i próba przelicytowania go bogatszą ofertą - uważa Artur Halik.

I dodaje, że wskazywałoby to, że Amazona czeka jeszcze długotrwały proces budowy świadomości marki wśród polskich klientów. - To oferta multimedialna giganta będzie jednym z pierwszych miejsc, gdzie się z nim zetkną, dopiero potem przyjdzie pora na odkrycie tej zakupowej. Jak wynika z niedawnego raportu Gemius, marka Amazon jest dla Polaków wciąż nieznana. Spontanicznie wymienia ją 13 proc. badanych, podczas gdy Allegro zna aż 84 proc. - argumentuje nasz rozmówca.

Allegro pozostanie nr 1

Zdaniem Artura Halika, Allegro pozostaje i jeszcze długo pozostanie polskim marketplacem nr 1, zwłaszcza, że od pewnego czasu działa na rzecz umocnienia swojej pozycji inwestując w obszary powiązane ze sprzedażą w sieci, takie jak płatności, usługi logistyczne, czy budując własną sieć automatów paczkowych. - Trzeba też pamiętać, że polski rynek e-commerce różni się od amerykańskiego czy chińskiego, gdzie wyraźnie dominują serwisy marketplace. U nas bardzo chętnie korzystamy ze sklepów internetowych, porównywarek, aplikacji ulubionych sieci, mediów społecznościowych, czy zaczynamy e-zakupy od zapytania o oferty wyszukiwarki Google. Również sprzedawcy myślący poważnie o handlu w sieci nie traktują markeplace'ów jako podstawowej platformy do prowadzenia biznesu, prędzej widzą w nich dodatkowy kanał pozyskiwania nowych klientów. Nie zanosi się na to, by owo rozdrobnienie rynku miało się ku końcowi, tak więc Amazon (ani zresztą Allegro) tak czy owak nie zostanie jego liderem, co najwyżej uszczknie kawałek z e-commerce'owego tortu, który i tak z każdym rokiem robi się coraz większy - prognozuje ekspert.