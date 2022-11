Amazon: Przed nami okres spowolnienia

Amazon tnie prognozy

Dyrektor generalny Amazona, Andy Jassy, podał niższe niż oczekiwano prognozy na ostatni kwartał roku. Amazon spodziewa się przychodów w między 140 a 148 mld dolarów, czyli o co najmniej 15 mld dolarów niższych od prognoz analityków. Jassy bardzo ostrożnie podchodzi też do zysku operacyjnego, który może wynieść od zera do 4 mld dolarów.

Amazon: Konsumenci na nieznanych wodach

Wielu konsumentów znajduje się na „niezbadanych wodach”, uważa dyrektor finansowy Amazona Brian Olsavsky, odnosząc się do gwałtownie rosnącej inflacji i cen energii. Wiele osób na nowo ocenia swoją siłę nabywczą, tak jak robi to sam Amazon. Firma dąży do obniżenia kosztów magazynowania i logistyki, wstrzymuje zatrudnianie nowych pracowników oraz odkłada projekty innowacyjne, jak np. Scout, robota dostawczego. - Przygotowujemy się na okres wolniejszego wzrostu – powiedział Olsavsky dla Financial Times.

Amazon: Słabszy trzeci kwartał

W trzecim kwartale przychody wzrosły o 15% do 127,1 mld dolarów, również nieco słabiej niż oczekiwano. Zysk netto spadł do 2,9 mld dolarów. Segment e-commerce ponownie odnotował wzrost (+7%) po dwóch kwartałach spadku i wyniósł 53,49 mld dolarów, ale Amazon ostrzega, że ​​konsumenci mogą teraz ograniczać wydatki. Niektóre obszary biznesowe pozostają bezpieczne: w dniu premiery 25 mln widzów obejrzało "Rings Of Power", spin-off "Władcy Pierścieni", który kosztował Amazon Prime Video 1 mld dolarów.