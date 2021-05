Amazon przejmie wytwórnię filmową z prawami do serii o Bondzie?

Już wcześniej spekulowano, że Amazon przejmie firmy rozrywkowe. Fot. Shutterstock

Według niepotwierdzonych informacji, Amazon negocjuje zakup Metro-Goldwyn-Mayer, hollywoodzkiej wytwórni filmowej, mającej na koncie między innymi filmy o Jamesie Bondzie – informuje Boolmerg.

Informacje podały jako pierwsze portale: Information i Variety w oddzielnych raportach. Według Variety, Amazon od tygodni negocjuje zakup studia za około 9 miliardów dolarów.

Jak z zauważa Bloomberg, doniesienia o rozmowach Amazona z MGM pojawiły się w dniu, w którym amerykański gigant telekomunikacyjny AT&T Inc. ogłosił plan utworzenia nowej firmy rozrywkowej poprzez połączenie aktywów z Discovery Inc. W wyniku tej fuzji ma powstać podmiot, który będzie wyceniony na około 130 miliardów dolarów.

- Sukces Netflix Inc. i Walt Disney Co., który uruchomił własną usługę wideo na żądanie po zakupie aktywów o wartości 71 miliardów dolarów od 21st Century Fox Inc. w 2018 roku, przyciąga nowych konkurentów na rynek – ocenia Bloomberg.

MGM i Amazon odmówiły komentarza w tej sprawie.

Z wyliczeń Bloomberga wynika, że w tym roku na rynku mediów ogłoszono już przejęcia o wartości ponad 80 miliardów dolarów, co oznacza, że ​​będzie to najbardziej pracowity okres w branży od co najmniej 2000 roku, kiedy AOL i Time Warner Inc. ogłosiły plany połączenia.

Na koncie MGM są takie produkcje jak: Dr Żywago, 2001: Odyseja Kosmiczna, a także filmy o Jamesie Bondzie. Obecnie jest to jedno z ostatnich dużych studiów filmowych, które zachowało niezależność od większych grup medialnych. Time Warner Inc. Jest obecnie częścią AT&T, Disney przejął 21st Century Fox, Paramount jest własnością ViacomCBS Inc., a Universal Pictures jest kontrolowane przez Comcast Corp.