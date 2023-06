Amazon rusza z cross-border.pl. Chce pokazać MŚP jak zarabiać na eksporcie online

W 2022 roku łączne obroty europejskich sklepów internetowych wyniosły 105,5 mld euro , ale udział polskich e-sprzedawców stanowił zaledwie 4%. Jak wynika z raportu Polityki Insight i Amazon z 2022 roku główne przyczyny niskiej eksploatacji kanałów on-line w działaniach eksportowych to przede wszystkim kwestie związane z barierami edukacyjnymi, psychologicznymi i prawnymi, a także wyborem odpowiedniego marketplace`u oraz dostosowaniem polityki sprzedażowej do lokalnego konsumenta. - Dzięki cross-border.pl przedsiębiorcy mają dostęp do jedynej w Polsce wyszukiwarki aktywnych zagranicą marketplace’ów i na bieżąco aktualizowanego kompendium praktycznej wiedzy o możliwościach rozwoju w e-handlu zagranicznym. To gotowa instrukcja, która pozwoli wybrać właściwy kierunek ekspansji i ścieżkę rozwoju w kanałach on-line – mówi Aleksandra Borycka, Head of Marketplace Amazon.pl.

Do eksportu, gotowi, start!

Portal cross-border.pl ma dostarczyć przedsiębiorcom praktycznego know-how na temat kolejnych etapów międzynarodowej ekspansji, tj. przygotowania do eksportu, opracowania strategii czy doboru kanałów sprzedaży m.in. poprzez marketplace’y. Porady oraz informacje zgromadzone na portalu umożliwią również przeprowadzenie testu gotowości do rozpoczęcia cross-border e-commerce.

- Do tej pory udział handlu internetowego w polskim eksporcie był nieadekwatnie niski. Polskie firmy z wielu powodów nie wykorzystywały tego narzędzia. Wspólnie z Amazon i Polityką Insight zidentyfikowaliśmy największe bariery, czyli brak know-how oraz obawy przed nieznanym i stworzyliśmy gotowe rozwiązanie. Dzięki cross-border.pl polscy przedsiębiorcy o dużym potencjale eksportowym zyskują dostęp do unikalnej wiedzy niezbędnej do skalowania swojego biznesu z wykorzystaniem kanałów e-commerce – mówi Karolina Opielewicz, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej.



Amazon jest dostępny w 9 krajach w Europie, dając klientom dostęp do milionów produktów. Od 2010 r. Amazon zainwestował w rozwój europejskich MŚP już ponad 142 mld euro.

W portalu cross-border.pl będą prezentowane wskazówki dla sprzedawców, w tym m.in. popularne metody płatności i dostaw, preferencje i nawyki zakupowe lokalnych konsumentów czy przegląd branż cieszących się powodzeniem w e-commerce. Społeczność portalu tworzą eksperci z zakresu e-handlu zagranicznego oraz MŚP aktywnie poszukujący możliwości rozwoju biznesu.

- Wiedza, która wymagałaby od przedsiębiorcy pogłębionego reaserchu, znajomości lokalnych uwarunkowań oraz polityk samych marketplace`ów, tutaj jest dostępna od ręki – dodaje Damian Wiszowaty, CEO Gonito.