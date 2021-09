Amazon testuje nowe pomysły na zakupy bez kas

Amazon po raz pierwszy wprowadził technologię Just Walk Out w formacie Amazon Go w 2018 roku.

Obecnie wprowadza hybrydowy sposób robienia zakupów: z pominięciem kas lub poprzez zapłatę w kasach samoobsługowych sklepu.

Hybrydowa płatność

Kupujący w dwóch sklepach Whole Foods Market będą mogli pominąć kasy i robić zakupy za pomocą technologii Just Walk Out lub zapłacić w kasach samoobsługowych sklepu. Klienci będą mogli podjąć decyzję o tym, w jaki sposób zrobić zakupy, przy wejściu do marketu.

Osoby, które chcą korzystać z zakupów Just Walk Out, będą potrzebowały konta Amazon. Wejście do sklepu będzie mogło odbyć się na trzy sposoby: skanując kod QR w aplikacji Whole Foods Market lub Amazon, skanując dłoń za pomocą usługi Amazon One lub używając karty płatniczej powiązanej z ich kontem Amazon. Czynność tę będą musieli powtórzyć aby wyjść ze sklepu.

Zdaniem Rachel Sibson, Retail Analyst w IGD, hybrydowe podejście pozwala klientom poznać ten sposób robienia zakupów. Jest to także atrakcyjna opcja dla detalistów, którzy wolą stopniowo wprowadzać w swoich sklepach w pełni autonomiczne rozwiązania.

Przeczytaj także: Surge Cloud będzie sprzedawać moduły dla sklepów autonomicznych

- W 2020 roku firma AiFi, która tworzy autonomiczne zakupy oparte na sztucznej inteligencji, uruchomiła w Szanghaju hybrydowy sklep spożywczy. Na powierzchni 4000 stóp kwadratowych oferuje 2000 SKU, od świeżej żywności po przekąski, a model hybrydowy umożliwia klientom autonomiczne zakupy za pomocą aplikacji AiFi lub zwykłe zakupy u kasjera – mówi ekspertka.

Wdrożenie technologii Just Walk Out

Wprowadzenie technologii Just Walk Out w lokalizacjach Whole Foods Market to dalsza ewolucja fizycznych sklepów Amazon. - Amazon nadal testuje różne podejścia i skaluje udane formaty – zauważa Rachel Sibson.

Amazon po raz pierwszy wprowadził technologię Just Walk Out w formacie Amazon Go w 2018 roku. Od tego czasu została rozszerzona na kilka sklepów Amazon Fresh w USA i Wielkiej Brytanii. Niedawno Amazon po raz pierwszy wprowadził tę technologię do pełnowymiarowego sklepu pod szyldem Amazon Fresh.

W marcu Amazon uruchomił swój pierwszy format spożywczy Just Walk Out poza Stanami Zjednoczonymi, działający pod szyldem Amazon Fresh, w Ealing w Londynie. Od tego czasu firma uruchomiła pięć kolejnych sklepów tego formatu, w tym Amazon Fresh, Chalk Farm w północnym Londynie.

Oprócz tworzenia własnych, unikalnych rozwiązań zakupowych, Amazon udostępnia również swoją technologię Just Walk Out innym firmom. Przykładem jest sprzedawca detaliczny usług turystycznych Hudson, który ma ponad 1000 sklepów na lotniskach, w węzłach komunikacyjnych i miejscach turystycznych w Ameryce Północnej.