Amazon traci udziały we francuskim rynku

Chociaż Amazon odnotował znaczny wzrost sprzedaży we Francji, gigant e-commerce nie mógł w pełni rozwinąć skrzydeł w czasie pandemii Covid-19. Firma straciła udziały w tamtejszym rynku.

Za pośrednictwem francuskiej strony internetowej Amazon osiągnął w zeszłym roku obrót w wysokości 8,3 mld euro, o 7 proc. więcej niż rok wcześniej - "Le Figaro" informuje o tym na podstawie danych agencji badawczej Kantar. Jednak wzrost ten jest raczej skromny w porównaniu z ożywieniem, jakiego doświadczył cały rynek e-commerce: w zeszłym roku sprzedaż internetowa wzrosła o nie mniej niż 24 procent, do 43 miliardów euro. W efekcie w ciągu roku udział w rynku amerykańskiego giganta spadł z 22 do 19 proc. Amazon wciąż jednak pozostaje zdecydowanym liderem rynku we Francji.