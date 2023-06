Amazon: ułatwiamy ekspansję polskim firm za granicą

Sprzedaż eksportowa europejskich MŚP w sklepach Amazon przekroczyła w 2022 r. 17 mld euro, co daje wzrost o ponad 20% względem 2021 r.

Już 75% polskich MŚP sprzedających na Amazon eksportowało swoje produkty w 2022 r.

W 2022 r. wartość sprzedaży eksportowej polskich MŚP wyniosła ponad 4,4 mld zł, notując wzrost o 15% rok do roku.

Amazon zainwestował w 2022 r. w Europie ponad 8 mld euro w narzędzia wspierające sprzedaż przez ponad 275 tys. przedsiębiorców.

Wartość sprzedaży zagranicznej europejskich MŚP w sklepach Amazon przekroczyła 17 mld euro, notując ponad 20% wzrost względem 2021 r. Było to możliwe m.in. dzięki inwestycjom Amazon w technologię, infrastrukturę oraz narzędzia sprzedażowe, aby zwiększać kompetencje cyfrowe oraz eksportowe przedsiębiorców z całej Europy. W 2022 r. firma przeznaczyła na ten cel ponad 8 mld euro.

- Naszą rolą jest ułatwianie przedsiębiorcom ekspansji międzynarodowej bez konieczności dokonywania dużych inwestycji. Wszystko po to, by wspierać ich w swobodnym korzystaniu z zalet jednolitego rynku UE. Sprzedawcy zewnętrzni, z których wielu to MŚP, odpowiadają za ok. 60% całkowitej sprzedaży Amazon. Wiemy, że poza otwartymi granicami do rozpoczęcia sprzedaży zagranicznej potrzebują narzędzi, doświadczenia i wiedzy na temat cross-border e-commerce. Dlatego dzielimy się swoim know-how, z którego skorzystało już 275 tys. przedsiębiorców sprzedając swoje produkty w 9 europejskich sklepach Amazon i docierając do setek milionów klientów – komentuje Benedikt Berlemann, dyrektor, EU Marketplace Expansion w Amazon.

Polskie firmy także coraz śmielej spoglądają w stronę zagranicznych klientów. Już ponad 75% polskich przedsiębiorców sprzedających na Amazon zdecydowało się na sprzedaż zagraniczną w ramach Unii Europejskiej. Najchętniej wybieranymi kierunkami były: Niemcy, Francja, Włochy, Austria i Hiszpania, a najpopularniejszymi kategoriami produktowymi: Dom, Uroda, Odzież, Kuchnia i AGD oraz Sport. W 2022 r. wartość sprzedaży eksportowej wyniosła 4,4 mld złotych, czyli o 15% więcej niż w 2021 r.

Amazon pobudza eksport polskich MŚP, fot. mat. prasowe

Dotychczas próg 1 mln złotych sprzedaży na Amazon przekroczyło ponad 600 polskich MŚP, z czego ponad 40 po raz pierwszy w 2022 r. Z kolei próg 100 000 zł osiągnęło już łącznie 1 700 przedsiębiorców, a wśród nich 200 pierwszy raz w ubiegłym roku. Tylko w 2022 roku polskie MŚP sprzedały na Amazon ponad 25 mln produktów (średnio 50 co minutę).

Otwarty dostęp do wiedzy

Już w 2020 r. Amazon rozpoczął się w Europie bezpłatny internetowy program edukacyjny Amazon Small Business Accelerator [ASBA]. Program oferuje, w zależności od lokalizacji, m.in. dostęp do: szkoleń online, porad ekspertów, branżowych wydarzeń. Z kolei w kwietniu 2023 roku uruchomiony został Europejski Akcelerator Ekspansji, który służy sprzedawcom i ułatwia rozwój we wszystkich 9 sklepach Amazon w Europie, w tym 8 w UE i Wielkiej Brytanii, dając jednocześnie klientom dostęp do milionów produktów.

Amazon nie tylko implementuje w poszczególnych krajach swoje europejskie programy rozwojowe dla przedsiebiorców, ale także dopasowuje do lokalnych potrzeb. W Polsce odpowiednikiem ASBY jest uruchomiony w czerwcu portal cross-border.pl, który ma ułatwiać polskim MŚP ekspansję międzynarodową. To pierwsza w Polsce platforma edukacyjna poruszająca szeroko zagadnienia sprzedaży eksportowej w internecie, którą Krajowa Izba Gospodarcza współtworzy z Amazon.

- W teorii sprzedaż w Europie nie ma granic, ale wiemy, że w praktyce przedsiębiorcy borykają się z różnymi barierami: językowymi, administracyjnymi czy prawnymi. My chcemy pokazać, że e-handel transgraniczny nie musi być trudny, a dzięki kanałom online sprzedaż zagraniczna rozwija się zdecydowanie łatwiej i szybciej, szczególnie jeśli do dyspozycji ma się ekspercką bazę wiedzy – mowi Karolina Opielewicz, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej.

Aleksandra Borycka, Head of Marketplace Amazon.pl dodaje, że priorytetem jest edukacja przedsiębiorców - Wiemy, że to właśnie wiedza i dostęp do odpowiednich narzędzi zachęca do rozpoczęcia sprzedaży zagranicznej. Dlatego ułatwiamy rozwój e-handlu w ramach programu Europejskiego Akceleratora Ekspansji i dzielimy się know-how, jak w przypadku portalu Cross-border.pl, dzięki któremu przedsiębiorcy zyskują kompetencje niezbędne do rozwoju sprzedaży poza granicami kraju. A wszystko z myślą o klientach, którzy wchodząc na Amazon.pl, zyskują dostęp do ponad 400 mln produktów.

Cross-border e-commerce po polsku

Przedsiębiorcy, którzy już są obecni na Amazon przyznają, że rozpoczęcie sprzedaży na marketplace było elementem ich biznesplanu - Chęć wyjścia poza granice była głównym powodem decyzji o sprzedaży na Amazon, którą podjęliśmy w 2018 roku. Dzisiaj sprzedajemy nasze produkty w 10 krajach w Europie, a także rozważamy, po przerwie spowodowanej pandemią, powrót ze sprzedażą do Japonii i Stanów Zjednoczonych – mówi Kamil Luberecki, właściel marki Packshi i Hugh Butler i dodaje - W 2022 roku sprzedaliśmy na Amazon 16 000 produktów. To wzrost o 200% w porównaniu z poprzednim rokiem, ale cały czas analizujemy potencjał i testujemy nowe produkty, które uzupełnią naszą kategorię. Możemy sobie na to pozwolić, bazując na stabilnym modelu biznesowym największego na świecie marketplace.

Sprzedawcy mają do wyboru różne modele współpracy z Amazon. Obsługę zamówień mogą realizować samodzielnie lub skorzystać z globalnej sieci dystrybucji i outsourcować magazynowanie, odbiór, pakowanie i dostarczanie, jak również obsługę klientów oraz proces zwrotów w ramach programu Fulfillment by Amazon (FBA). Z tej opcji skorzystało już ponad 40% polskich MŚP.

- Nasza firma nigdy nie osiągnęłaby takiego stadium rozwoju bez narzędzi, z których korzystamy sprzedając na Amazon. Dzięki tej współpracy nasze skarpetki dostępne są dzisiaj w ponad 80 krajach. Otrzymujemy pełny pakiet wsparcia, który zawiera narzędzia reklamowe, logistyczne i sprzedażowe. Za sprawą takich usług jak Fulfillment by Amazon, ja i moi pracownicy mamy więcej czasu na rozwój biznesu, czyli pracę koncepcyjną nad nowymi produktami czy budowę marki. Dlatego, gdybym miał opisać usługi Amazon, powiedziałbym, że są kompletne – podkreśla właściciel Cyprian Iwuć, właściciel Rainbow Socks.

Amazon zatrudnia bezpośrednio ponad 250 000 osób w Unii Europejskiej i współpracuje z przedsiębiorcami z całego świata, zapewniając im dostęp do setek milionów klientów. To właśnie z myślą o korzyściach dla tych ostatnich, kontynuuje prace zespołów w kilku centrach rozwoju nad najnowocześniejszymi technologiami, w tym nad sztuczną inteligencją, robotyką i uczeniem maszynowym.

Dodatkowo w dniach 11-12 lipca 2023 klienci Amazon.pl będą mogli zaoszczędzić dzięki wyjątkowym promocjom podczas Amazon Prime. To dwudniowe wydarzenie jest doskonałą okazją do zakupu urządzeń Amazon i najpopularniejszych zagranicznych marek – m.in. Sony, DJI, Bose, Philips i Lego – oraz zdobycia dużych zniżek na produkty polskich firm – m.in. Krosno, Wedel, Eveline i DAX Cosmetics.

Amazon w Polsce

Od 2012 Amazon zainwestował w Polsce ponad 18,5 mld zł w infrastrukturę, w tym m.in. centra logistyczne, biura korporacyjne i zaplecze technologiczne, jak i wynagrodzenia oraz rozwój usług dla klientów. Miliardy dolarów przeznaczył również na rozwój infrastruktury i technologii, które pomagają małym i średnim przedsiębiorcom docierać do nowych klientów w kraju i za granicą, w tym również na ochronę własności intelektualnej marek.

Amazon działa w Polsce od 2014 roku i stworzył ponad 70 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, m.in. w dziesięciu nowoczesnych centrach logistyki, a także w biurze Amazon Web Services w Warszawie oraz w Amazon Development Center Poland w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Centra Rozwoju Technologii Amazon to pionierskie ośrodki naukowo-badawcze, które dostarczają innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w produktach i usługach Amazon na całym świecie.