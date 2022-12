Amazon ustanowił rekord sprzedaży wszech czasów. Co kupowano w weekend zakupowy?

Amazon podał, że ​​świąteczny weekend zakupowy był „najlepszy w historii”, a konsumenci kupowali w tym okresie setki milionów produktów. Wśród najlepiej sprzedających się pozycji znalazły się Apple AirPods i urządzenia marki Amazon, jak inteligentne głośniki Echo Dot i urządzenia do przesyłania strumieniowego Fire TV. Popularnością cieszyły się też odzież Champion, konsole Nintendo Switch i Hasbro Gaming Connect 4.

Niezależne firmy sprzedające na platformie Amazon wygenerowały ponad 1 mld dol. sprzedaży podczas świątecznego weekendu zakupowego – informuje Amazaon.

Konsumenci w połowie zakupów

Sprzedaż online pobiła rekord wszech czasów. Konsumenci wydali online 9,12 mld dol. w Czarny Piątek, co stanowi wzrost o 2,3% w stosunku do ubiegłego roku, podczas gdy sprzedaż online w Cyber Monday wzrosła o 5,8%, do 11,3 mld dol. – wynika z danych Adobe Analytics, które śledzi bilion wizyt w witrynach sklepów detalicznych.

Oczekiwania co do tegorocznego sezonu świątecznych zakupów były niskie, a wielu analityków przewidywało, że konsumenci będą bardziej świadomie wydawać pieniądze ze względu na niemal rekordową inflację.

Dane Adobe Analytics i innych narzędzi sugerują, że konsumenci otwierają jednak swoje portfele i szukają okazji, zwabieni dużymi rabatami sprzedawców detalicznych. Ankieta przeprowadzona przez National Retail Federation wykazała, że ​​konsumenci są średnio w połowie zakupów świątecznych, co wskazuje, że w nadchodzących tygodniach może nastąpić boom zakupowy – ocenia CNBC.