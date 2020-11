Amazon w Polsce zwiększył zysk o 39 mln zł

fot. shutterstock

Jak radzi sobie Amazon w Polsce? Całkiem nieźle - zysk netto za ubiegły rok to 61 mln zł w porównaniu do 20 mln zł w 2018 r.

Spółka Amazon Fulfillment Poland ostała utworzona 2 stycznia 2013 roku.



W 2019 firma otworzyła dwa centra dystrybucyjne w Okmianach oraz Pawlikowicach.



W roku 2020 Spółka zamierza kontynuować świadczenia usług magazynowych i logistycznych na rzecz podmiotów z grupy Amazon. Spółka zawarła umowę leasingu na wynajęcie nowego centrum logistyczno-dystrybucyjnego, które zostanie otwarte w 2020 roku.



Bilans spółki na dzień 31 grudnia 2019 zamykał się suma bilansową 3.873 mln zł. Kapitały własne wynosiły 2.313 mln zł. Spółka zainwestowała 698 mln zł w majątek trwały.

W roku obrotowym firma osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 2.234

mln zł (2018: 1.780 mln zł), co daje wzrost o 26% w porównaniu do roku ubiegłego. Koszty

operacyjne wzrosły o 26% do 2.126 mln zł (2018: 1.687 mln zł). Za rok 2019 spółka uzyskała zysk

netto w wysokości 61 mln zł (2018: 20 mln zł).