Amazon wraca do biur. Praca zdalna tylko 2 razy w tygodniu

Gigant technologiczny z Seattle powiedział w październiku 2021 roku, że decyzja o powrocie do biur pozostaje w geście liderów zespołu.

Dlaczego pracownicy Amazon wrócą do biur?

Jassy przedstawił szereg powodów, dla których on i jego zespół wyższej kadry kierowniczej („zespół S”) zdecydowali, że powrót do biura przez większość czasu to dobry pomysł:

„Łatwiej jest uczyć się, modelować, ćwiczyć i wzmacniać naszą kulturę, kiedy większość czasu spędzamy razem w biurze i jesteśmy otoczeni przez naszych kolegów”.

„Współpraca i wymyślanie jest łatwiejsze i bardziej efektywne, gdy jesteśmy osobiście. Energia i wzajemne riffy na pomysłach innych zdarzają się bardziej swobodnie”.

„Osobiście łatwiej jest uczyć się od siebie nawzajem. Możliwość przejścia kilka stóp do czyjejś przestrzeni i spytania jej, jak coś zrobić lub jak poradziła sobie z określoną sytuacją, jest znacznie łatwiejsza niż dzwonienie lub zwalnianie”.

„Zespoły są zwykle lepiej ze sobą połączone, gdy częściej widują się osobiście”.

Nie tylko Amazon wraca do biur

Po całkowitym przejściu na tryb zdalny podczas pandemii wiele firm technologicznych prosi pracowników o powrót do biura, przynajmniej na jakiś czas. Apple w zeszłym roku poprosiło pracowników, aby przychodzili trzy dni w tygodniu. Google oczekuje również, że większość pracowników będzie w biurze przez trzy dni w tygodniu. Microsoft twierdzi, że oferuje „elastyczność hybrydowego miejsca pracy”.

Inne, takie jak Zillow Group, oparły się na modelu pracy z domu. Dyrektor generalny Zillow, Rich Barton, powiedział w tym tygodniu , że elastyczna polityka pracy firmy pomogła zmniejszyć dobrowolną utratę pracy i zwiększyć pulę kandydatów do pracy.

Amazon najpierw zatrudnił, następnie zwolnił

Amazon podczas pandemii wpadł w szał zatrudniania, aby zaspokoić popyt, który wówczas się pojawił. Firma zatrudnia 75 000 osób w regionie Seattle, w tym wielu pracowników korporacyjnych i technicznych, w ramach 1,54 miliona pracowników na całym świecie, w tym pracowników magazynowych. W ostatnim czasie firma zwolniła około 5% swojej siły roboczej , czyli 18 000 pracowników.