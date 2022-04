Amazon wspiera startupy tworzące przełomowe produkty

W Konkursie Amazon Launchpad Innovation Awards w 2021 roku chęć udziału w wyzwaniu zgłosiło ponad 1500 startupów z około 30 krajów europejskich. Amazon kontynuuje wspieranie dobrze zapowiadających się, innowacyjnych europejskich startupów, dając im szansę na wygranie głównej nagrody - 100 tys. euro, bezpłatnego dostępu do Amazon Launchpad przez rok i miejsca wśród polecanych ofert w sklepie Amazon Launchpad.

- Zaimponowała nam niewiarygodna liczba produktów i startupów biorących udział w konkursie w zeszłym roku i z radością ogłaszamy drugą edycję konkursu Amazon Launchpad Innovation Awards – powiedział Aditi Singh, dyrektor generalny Amazon Launchpad Europe. - Od uruchomienia programu Amazon Launchpad wsparł on ponad 2200 startupów w Europie, a przyznawane nagrody pozostają wyrazem naszego zaangażowania we wspieranie nowych marek, które kształtują przyszłość i tworzą nowe innowacyjne produkty zachwycające naszych klientów – dodaje.

Zgłoszenia od europejskich startupów sprzedających konsumentom fizyczne produkty przyjmowane są do 29 maja br. Wszystkie będą oceniane indywidualnie przez komisję, która wyłoni zwycięzcę. Uzyska on bezpłatny dostęp do Amazon Launchpad przez rok i miejsce wśród polecanych produktów, a także otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. euro. To samo jury wybierze także ‘Startup Roku’ z krajów mających największą liczbę zgłoszeń. Startupy ubiegające się o nagrodę muszą być właścicielami swoich marek, ich działalność musi być zarejestrowana w Unii Europejskiej (łącznie z Wielką Brytanią i Szwajcarią), muszą zatrudniać mniej niż 250 pracowników, a roczne obroty muszą być niższe od 50 mln euro. W skład jury wchodzi trzech ekspertów branżowych: Andy Fishburn, dyrektor zarządzający Virgin Start-up, Jamie Siminoff, dyrektor generalny Ring i Aditi Singh, dyrektor generalny Amazon Launchpad Europe. Eksperci wybiorą produkty biorąc po uwagę estetykę, wzornictwo, wyjątkowość i zróżnicowanie, ale również kwestie zrównoważonego rozwoju, społeczne i ekologiczne.

Amazon Launchpad uruchomiono w 2015 roku i obecnie jest dostępny w Europie – we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii i Holandii, a także w USA, Kanadzie, Meksyku, Indiach i Australii. Amazon Launchpad pomógł uruchomić ponad 2200 startupów w Europie, a obecnie jest ponad 40 000 produktów na Amazon.co.uk, 30 000 produktów na Amazon.de, 25 000 produktów na Amazon.fr, 25 000 produktów na Amazon.it, 25 000 produktów na Amazon.es, 18 000 produktów na Amazon.nl w ponad 30 kategoriach, takich jak: meble, elektronika, moda czy uroda. W tym czasie Amazon Launchpad współpracował z ponad 200 wiodącymi firmami venture capital, akceleratorami start-upów i platformami crowdfundingowymi, aby pomóc start-upom we wprowadzaniu ich produktów na rynek.