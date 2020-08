Amazon wygrywa na pandemii, zysk dwukrotnie wyższy

W zeszłym półroczu pandemia Covid-19 spowodowała wzrost zysków Amazona do 5,2 miliarda dolarów - to blisko dwa razy więcej niż rok wcześniej. Prawie cały ten zysk, zgodnie z obietnicą, został zarezerwowany na inwestycje w czasie pandemii: od premii dla pracowników po inwestycje w logistykę.

Mimo że większość zysków firmy pochodzi z usług chmurowych AWS, znaczący wpływ na wyniki miał również szybki wzrost sprzedaży online. Obroty Amazona wyniosły 88,9 miliardów dolarów, co stanowi 40-proc. wzrost i przewyższa prognozy CEO firmy, Jeffa Bezosa, oscylujące wokół 75 - 81 miliardów dolarów.

Drugi kwartał to dla Amazona 47,8 proc. wzrostu obrotów z handlu elektronicznego (45,9 miliarda dolarów), znacznie powyżej oczekiwań analityków (39,9 miliarda). Podczas gdy obroty w Ameryce Północnej (online i offline) wzrosły do ​​55,4 miliarda dolarów, sprzedaż międzynarodowa wzrosła z 16,37 do 22,67 miliarda dolarów.

Liczba zamówień wzrosła nawet o 57 proc., ponieważ potroiła się liczba zakupów online. Fizyczne sklepy ucierpiały na skutek pandemii i wiele z nich zostało zamkniętych, co doprowadziło do spadku obrotów o 13 proc.