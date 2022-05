Amazon wysyła klientów na przeszpiegi

Skanowanie paragonów dla Amazona

Amazon uruchamia specjalny program zwrotu gotówki: dzięki Alexa Shopping List Savings (zakupowej liście oszczędności) kupujący mogą zarabiać pieniądze, robiąc zakupy u konkurencji. Po pobraniu aplikacji otrzymują przegląd wszystkich rodzajów ofert cashback od producentów marek. Konsumenci mogą sami wybierać oferty, z których chcą skorzystać, tworząc w ten sposób własną wirtualną książeczkę z kuponami.

Mogą wtedy robić zakupy w dowolnym miejscu (w Stanach Zjednoczonych): supermarketach, sklepach niespożywczych, aptekach, itp. Jeśli kupią towar, który jest objęty promocją cashbacku, Amazon zwróci pieniądze w formie karty podarunkowej.

Co w zamian za rabaty?

Ale nie ma nic za darmo. Konsumenci muszą zeskanować paragony ze sklepów i wysłać je do Amazona. W ten sposób amerykańska platforma dokładnie wie, co ludzie kupują, nawet jeśli nie robią zakupów na Amazonie. I, być może to nawet ważniejsze, firma zdobywa wiedzę o aktualnych cenach i ofercie produktów konkurentów detalicznych bez konieczności przeprowadzania jakichkolwiek badań.

Dzięki tej inicjatywie Amazon ma nadzieję zebrać jeszcze więcej danych konsumenckich, a także danych rynkowych. Jako dodatkowy bonus konsumenci otrzymują kartę podarunkową od Amazona za każdy zakup dokonany w innym miejscu, co w pewnym sensie zobowiązuje ich do dokonania kolejnego zakupu na platformie.