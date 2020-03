Amazon zaoferował innym detalistom swoją technologię sklepów bez kas

Technologia Just Walk Out jest podobna do tej, która funkcjonuje w sklepach Amazon Go. Fot. Shutterstock

Amazon.com Inc zamierza sprzedawać innym detalistom swoją technologię, która umozliwia robienie zakupów bez kas – informuje Reuters. Największy na świecie sprzedawca internetowy powiedział, że ma już kilka podpisanych umów z klientami.

Detalista uruchomił stronę internetową, która zaprzasza do zadawania pytan o usługę, nazwaną przez Amazon technologią Just Walk Out.

W sklepie wykorzystującym technologię Just Walk Out kupujący otwierają bramkę wejściową za pomocą karty kredytowej, w przeciwieństwie do sklepów Amazon Go, gdzie konieczna jest instalacja specjalnej aplikacji Amazona. Firma zapewnia, że bramki będą wyświetlać logo „Technologia Just Walk Out firmy Amazon”, ale wszystkie inne aspekty związane z brandingiem i sklepem będą kontrolowane przez detalistę korzystającego z usługi.

Przedmioty zdjęte z półki sklepowej przez klienta i osoby towarzyszące mu zostaną dodane do wirtualnego koszyka kupującego. W momencie opuszczenia sklepu przez kupującego sklep obciąży kartę kredytową rachunkiem za zakupy. Nie trzeba będzie korzystać z kasy i skanować kodów kreskowych.

Dilip Kumar, wiceprezes Amazona ds. handlu detalicznego i technologii poinformował, że w sklepach detalistów, którzy zdecydują się skorzystać z jego oferty Amazon zainstaluje wymagane urządzenia, w tym kamery sufitowe i czujniki wagi na półkach, niezależnie od tego, czy będą to nowe lokalizacje, czy modernizacje. Ponadto, spółka zaoferuje linię pomocy czynną 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Analitycy IGD Retail Analysis zwrócili uwagę na problem, ktry pojawia się wokół tej usługi. - Aby otrzymać paragon, kupujący będą musieli pozostawić swój adres e-mail. Jeśli będą w przyszłości korzystać z tej samej karty kredytowej, w innym sklepie z technoligią Just Walk Out, potwierdzenia będą automatycznie wysyłane pocztą elektroniczną – zauważają analitycy.

- Sprzedawca oświadczył, że będzie gromadzić tylko dane potrzebne do zapewnienia kupującym dokładnego pokwitowania, porównując to z podobnym typowym materiałem z kamery bezpieczeństwa - dodają.

Zdaniem analityków IGD, Amazon staje się dostawcą usług, tak samo jak sprzedawcą. W 2019 r. całkowita sprzedaż netto Amazon wyniosła 280 522 mln USD. Sprzedaż produktów netto (bezpośrednia sprzedaż produktów Amazon, treści cyfrowe itp.), wzrosła o 13 proc. i stanowiła 57 proc. sprzedaży. Natomiast sprzedaż usług (opłaty dla sprzedawców zewnętrznych, w tym prowizje i wszelkie powiązane opłaty związane z realizacją i wysyłką, sprzedaż AWS, opłaty członkowskie Amazon Prime, usługi reklamowe i niektóre subskrypcje treści cyfrowych) stanowiły 43 proc. całości sprzedaży, ale wzrosły o 32 proc.

- Nowe inicjatywy, takie jak usługa Just Walk Out, pozwalają Amazonowi ponownie zainwestować w szerszą grupę i ulepszyć jej ofertę – oceniają analitycy IGD.