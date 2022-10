Amazon zostanie pozwany za "szkodzenie konsumentom". Firma: roszczenie jest bezpodstawne

Według AFP rzecznik praw konsumentów Julie Hunter zamierza złożyć pozew do Sądu Apelacyjnego ds. Konkurencji w Londynie przed końcem października. Powód twierdzi, że największy na świecie sprzedawca internetowy nadużywa swojej dominującej pozycji na rynku i szkodzi konsumentom.

Chodzi o wykorzystywanie tajnego algorytmu, który zachęca użytkowników do kupna produktów za pomocą mechanizmu „Buy Box”. Jak wynika z pozwu, ponad 80 proc. zakupów na Amazonie odbywa się za pośrednictwem właśnie tego mechanizmu. Problem w tym, że wielu niezależnych sprzedawców nie może oferować swoich towarów za pośrednictwem tego mechanizmu, nawet jeśli są one wystawiane w atrakcyjniejszej cenie. W praktyce więc klienci przepłacają. Firma zaprzecza tym zarzutom.

- Ponad połowa fizycznej sprzedaży produktów w naszej witrynie w Wielkiej Brytanii pochodzi od niezależnych partnerów – broni się Amazon.

Polski oddział przesłał swoje stanowisko: To roszczenie jest bezpodstawne i jesteśmy przekonani, że zostanie to wyjaśnione w trakcie procesu sądowego. Amazon zawsze koncentrował się na wspieraniu 85 000 firm, które sprzedają swoje produkty w naszym brytyjskim sklepie i gdzie ponad połowa produktów pochodzi od niezależnych partnerów handlowych. Naszym celem jest zapewnienie klientom dostępu do ofert w niskich cenach i szybkiej dostawy - wskazuje spółka.