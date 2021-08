Amazon: Zwrócone towary ponownie trafią do sprzedaży

Amazon chce dać zwracanym towarom drugie życie, fot. Shutterstock

Amazon ma rozszerzyć możliwości swoich partnerów handlowych w niektórych krajach, aby zminimalizować problem zwrotów i niesprzedanych zapasów. W ten sposób gigant e-commerce chce odpowiedzieć na krytykę, dotyczącą niszczenia zwracanych towarów.

Amazon ma poważny problem ze zwracanymi towarami, co ponownie trafiło na pierwsze strony gazet: ogromne ilości niesprzedanych zwróconych produktów są niszczone. Teraz gigant e-commerce odpowiada i ogłasza opcje dla partnerów handlowych, którzy chcą "pozbyć się" resztek zapasów i zwróconych produktów bez konieczności ich niszczenia.

Sieć nabywców

Problem jest tak stary, jak sam e-handel: zwracanych paczek nie można już sprzedawać jako nowych. Jeśli produkty należą do sprzedawców zewnętrznych, muszą przyjść i odebrać je sami, inaczej Amazon się ich pozbędzie. Duża część zwróconych produktów jest kupowana hurtowo lub przekazywana na cele charytatywne. To, co pozostaje, zostaje zniszczone.

Amazon zaoferuje teraz tę pierwszą opcję swoim partnerom platformy: mogą oni skorzystać z kanału hurtowego i technologii firmy - co oznacza, że ​​mogą skontaktować się ze sprzedawcami, których zna Amazon. Ta opcja jest już dostępna w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych, a w tym miesiącu zostanie uruchomiona w Wielkiej Brytanii.

Z drugiej ręki

Jest też trzecia opcja: od początku tego roku Amazon oferuje również produkty z drugiej ręki. Zwykle dotyczy to zwracanych produktów, które są odsprzedawane jako używane. Zwracane produkty są sprawdzane i oznakowane zgodnie z ich stanem – od „jak nowy” do „dopuszczalny”. Kategoria z drugiej ręki jest już aktywna w holenderskiej witrynie dla wielu produktów i rozwija się dalej.

Usługa jest już dostępna dla partnerów handlowych w Wielkiej Brytanii i będzie dostępna w USA pod koniec roku. Na początku 2022 r. przyjdzie kolej na Niemcy, Francję, Włochy i Hiszpanię. Gdy przedmiot zostanie zwrócony, sprzedawcy mogą automatycznie wprowadzić go z powrotem do obiegu jako używany. Sprzedający mogą również samodzielnie ustalić cenę na podstawie stanu.