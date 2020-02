Ambitne plany Allegro: Wzrost liczby sprzedawców o 20 proc. i liczby ofert o ok. 50 proc.

Od 8 grudnia na Allegro jest dostępna oferta ok. 3.000 produktów z kategorii supermarket, dziecko, uroda sieci Carrefour. Fot. materiały prasowe

Platforma Allegro chce w tym roku zainwestować głównie w rozwój Allegro Smart! i usprawnienie dostaw. Na ten cel ma zostać przeznaczone większość z kwoty 1 mld zł zaplanowanych na inwestycje w 2020 roku. Spółka spodziewa się, że do końca roku zwiększy liczbę ofert z obecnych 130 mln do 200 mln, a liczba sprzedawców wzrośnie o 20 proc. Firma przygotowuje się na trzy razy większy ruch na platformie, dlatego wdraża kolejne technologie i zamierza zatrudnić 250 specjalistów.

Jak podaje firma, na Allegro działa 140 tys. kont sprzedawców. W 2019 r. blisko 20 tys. nowych sprzedawców zdecydowało się otworzyć konta firmowe (wzrost o niecałe 17 proc.), a liczba opublikowanych ofert wzrosła o 40 proc., do łącznie 130 mln. To 100 tysięcy nowych ofert każdego dnia.

Co miesiąc Allegro odwiedza 18 mln Polaków. Do najdynamiczniej rozwijających się kategorii na platformie Allegro należą Supermarket (+50 proc.), Dom i ogród oraz Zdrowie i Uroda (obie +32 proc.).

Allegro ocenia rok 2019 jako udany dla przedsiębiorców prowadzących działalność na platformie. Najbardziej aktywnym sprzedawcom udało się zwiększyć sprzedaż o 118 proc. W ubiegłym roku 80 nowym firmom udało się osiągnąć wartość sprzedaży (GMV) na poziomie 1 mln zł w niecałe 12 miesięcy.

– W 2020 r. będziemy w dalszym ciągu skupiać się na inwestycjach poprawiających doświadczenie zakupowe klienta i zapewniających sprzedawcom Allegro doskonałe warunki do rozwijania działalności – powiedział prezes Allegro Francois Nuyts. – Zamierzamy zainwestować 1 mld zł w naszą platformę, między innymi w dostawy, rozwój usługi Allegro Smart!, zwiększenie wizyt w serwisie, wyszukiwanie i UX, obsługę klienta a także narzędzia wspierające sprzedawców. Wraz z jego rozwojem, wkład ekosystemu Allegro w polską gospodarkę również staje się coraz większy. W 2019 r. wraz z naszymi sprzedawcami i partnerami biznesowymi przyczyniliśmy się do zwiększenia polskiego PKB o 13 mld zł. Allegro odprowadziło podatki w wysokości 0,5 mld zł, co stanowi równowartość 70 proc. rocznych wydatków z budżetu publicznego na gospodarkę mieszkaniową – dodał Nuyts.

Celem na 2020 r. jest zwiększenie liczby klientów korzystających z platformy i ułatwienie im znalezienia produktów w najbardziej atrakcyjnych cenach. Aby to osiągnąć, Allegro stworzyło ekosystem, do którego nowi sprzedawcy mogą bardzo łatwo dołączyć. Wystawienie przedmiotu jest darmowe w niemal wszystkich kategoriach, a więc Allegro przejmuje na siebie dużą część ryzyka związanego handlem. Sprzedawcy mogą opublikować nieograniczoną liczbę ofert bez konieczności poniesienia dużych kosztów z góry.