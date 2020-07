American Express, Discover, Mastercard i Visa pracują nad Click to Pay

fot. materiały prasowe

Łatwość i spójność dokonywania płatności za zakupy online we wszystkich kanałach cyfrowych i za pomocą dowolnej karty stały się obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Firmy American Express, Discover, Mastercard i Visa poinformowały o rozpoczęciu przygotowań technicznych do wdrożenia na skalę globalną „Click to Pay”, czyli rozwiązania do dokonywania płatności za zakupy w internecie za pomocą kilku kliknięć.





Dzięki wykorzystaniu standardu branżowego EMV Secure Remote Commerce rozwiązanie to będzie dostępne w krajach takich jak Arabia Saudyjska, Australia, Brazylia, Hongkong, Irlandia, Kanada, Katar, Kuwejt, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Singapur, Wielka Brytania i Zjednoczone Emiraty Arabskie, a jego udostępnienie planowane jest także w kolejnych miejscach.

W Polsce Mastercard będzie nadal rozwijać swoją strategię płatności w handlu cyfrowym w oparciu o sprawdzone produkty i technologie, m.in. popularny wśród e-konsumentów portfel cyfrowy Masterpass, a także usługę Mastercard Digital Enablement Service (MDES) for Merchants – umożliwiającą tokenizację kart zapisywanych przez duże sklepy e-commerce w tzw. Card-on-File, uwzględniając wdrożenie Click to Pay w późniejszym czasie.

- Coraz więcej zakupów robimy online, w związku z czym angażujemy się w zapewnianie konsumentom najlepszych cyfrowych doświadczeń, niezależnie od tego, gdzie i jak płacą za swoje zakupy. Nasza strategia opiera się na oferowaniu wygodnych i bezpiecznych płatności kartą w sieci, przy których użytkownik tylko raz zapisuje dane swojej karty, co jest jedną z wielu zalet portfela Masterpass. Jest to popularne tego typu rozwiązanie na polskim rynku, dostępne w takich aplikacjach jak SkyCash, mPay, Multikino czy Carrefour. Ponadto Masterpass został wdrożony przez wiodących dostawców płatności online. Kolejnym przykładem wspierania wygodnych metod płatności jest nasza współpraca z BLIKiem – mówi Aleksander Naganowski, dyrektor ds. rozwoju produktów cyfrowych w polskim oddziale Mastercard Europe.

Click to Pay to prosta i bezpieczna metoda dokonywania płatności za zakupy internetowe za pośrednictwem przeglądarki internetowej, serwisów mobilnych czy aplikacji, na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu. Metoda ta eliminuje konieczność wpisywania numerów kont, kart i innych informacji podczas płatności. To zaawansowane rozwiązanie cyfrowe jest wzorowane na działaniu terminali w sklepach stacjonarnych, gdzie jedno urządzenie akceptuje wszystkie rodzaje kart. Rozwiązanie Click to Pay ma na celu zapewnienie pełnej zgodności operacyjnej, czyli umożliwienie konsumentom dokonywania płatności za zakupy online w dowolnym środowisku lub sieci w jednolity i prosty sposób.