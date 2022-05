Amica sprzedaje akcesoria w e-sklepie. Współpraca z Exorigo Upos oraz GoldenGrid

Akcesoria produktowe i domowe marki Amica są już dostępne w nowym serwisie zakupowym online polskiego producenta. Na stronie amica.pl/sklep w ofercie dla klientów indywidualnych znalazły się m.in. formy do pieczenia, worki do odkurzacza czy filtry do okapu.