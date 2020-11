Analitycy: Amazon może wejść do Polski do końca 2021. Allegro odpowie inwestycjami

Analitycy spodziewają się, że w 2020 roku udział Allegro w rynku e-commerce wyniesie 40 proc. Fot. Shutterstock

Kluczowym elementem ryzyka dla Allegro jest konkurencja. W scenariuszu bazowym zakładamy wejście Amazona do Polski do końca przyszłego roku. Odpowiedzią Allegro będzie lojalizacja bazy kupujących poprzez program SMART!, co spowoduje spadek marży EBITDA i szerokie inwestycje we własną logistykę – oceniają analitycy BM mBanku.

W raporcie z 18 listopada analitycy wydali zalecenie „sprzedaj” akcje Allegro. Ich zdaniem, walory spółki są zbyt drogie. - Wysokie premie do hegemonów światowego e-commerce czyli Amazona i Alibaby są nieuzasadnione - tłumaczą analitycy.

Ich zdaniem, kluczowym elementem ryzyka dla Allegro jest konkurencja. - W scenariuszu bazowym zakładamy wejście Amazona do Polski do końca przyszłego roku. Odpowiedzią Allegro będzie lojalizacja bazy kupujących poprzez program SMART!, co spowoduje spadek marży EBITDA (z 51,6% w 2019 r. do 40,0% w 2023 r.) i szerokie inwestycje we własną logistykę. To główna różnica naszego postrzegania spółki vs. konsensus rynkowy – czytamy w raporcie.

- Amazon posiada 9 centrum logistycznych w Polsce i jest prawie gotowe do obsługi rynku – dodaja analitycy. Ich zdaniem, oferta Amazona dla kupujących (Amazon Prime, wachlarz produktów, dostawa tego samego/następnego dnia), jak i sprzedawców (usługi fulfillment, dostęp do rynków globalnych) jest bogata i spotka się z dużym popytem.

- W celu obrony udziału w rynku przed Amazon, Allegro będzie zmuszone do zaproponowania większego wachlarza opcji bezpłatnej dostawy, co spowoduje wzrost kosztów logistyki oraz wzmożoną aktywność w sieci (także poprzez większe zakupy ruchu) – oceniają analitycy.

Ważnym kontrahentem Allegro jest InPost, który jest obecnie w trakcie sprzedaży. Allegro ma prawo pierwokupu. - Rezygnując z zakupu InPostu Allegro poniesie ryzyko zmiany warunków handlowych przez nowego właściciela. Lepszą sytuacją dla Allegro byłby naszym zdaniem zakup znacznego pakietu i sprzedaż pozostałej części w IPO, co budzi ryzyko wydatków w przyszłości – czytamy w raporcie BM mBanku.

Analitycy spodziewają się, że w 2020 roku udział Allegro w rynku e-commerce wyniesie 40 proc., a średni roczny wskaźnik wzrostu rynku e-commerce w Polsce w latach 2019-23 wyniesie 22,9 proc.

Autorem raportu jest Paweł Szpigiel.