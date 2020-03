Analityk: Amazon jest liderem, bo rozumie konsumentów

Można połączyć innowacyjne podejście cyfrowe z tradycyjnym modelem sklepu spożywczego, fot. Shutterstock

Amazon niedawno otworzył swój pierwszy bezgotówkowy sklep spożywczy Amazon Go w Seattle. Firma pokazała, że można połączyć innowacyjne podejście cyfrowe z tradycyjnym modelem sklepu spożywczego - uważają analitycy GlobalData.

Z danych GlobalData wynika, że wygoda jest bardzo ważna aż dla 92 proc. konsumentów, którzy jasno wskazują, że są zainteresowani produktami, które oszczędzają czas i wysiłek.

To zrozumienie zachowań konsumenckich, według Yaminy Tsalamlal, analityk w GlobalData, zawsze był mocną stroną Amazona. - Wygoda i zrozumienie potrzeb konsumentów to dwa główne czynniki stojące za każdą innowacją tej firmy i jej wzrostami sprzedaży w ciągu ostatnich kilku lat. To nie koniec wysiłków amerykańskiego giganta, ponieważ zakupy żywności online wciąż nie są tak popularne, jak oczekiwałby tego Amazon. Tylko 11 proc. konsumentów na całym świecie twierdzi, że kupuje jedzenie w sieci, podczas gdy 86 proc. konsumentów na całym świecie deklaruje, że kupuje żywność w super- i hipermarketach.

„Tradycyjny” sklep Amazona pokaże konsumentom, że ma ofertę każdego: wszystkie sekcje standardowego sklepu spożywczego, takie jak piekarnia czy sekcja dań gotowych, a nawet lokalne marki z Seattle. Cyfrowym akcentem jest dokonywanie zakupów za pośrednictwem smartfona.

Z raportu GlobalData wynika, że 81 proc. konsumentów na całym świecie chce prowadzić mniej skomplikowany styl życia. Jest to jeszcze bardziej istotne dla pokolenia Milenialsów, którzy są postrzegani jako generacja cyfrowa. Jako pokolenie, którego życie jest w znacznym zdigitalizowane, wielu jego przedstawicieli dostrzega wartość doświadczenia zakupów w sklepie stacjonarnym jako sposób na „detoksykację”.

- Decyzja Amazona, by pójść w bardziej tradycyjny model, nie rezygnując przy tym z cyfrowych smaczków pokazuje, że firma rozumie niuanse w zachowaniach konsumentów i chce im zapewnić spersonalizowane i wygodne doświadczenia - podsumowuje Yamina Tsalamlal.