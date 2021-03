Analiza: Amazon nie oferuje lepszych cen niż Allegro

Amazon oficjalnie rozpoczął sprzedaż na polskim, bardzo wrażliwym cenowo, rynku. Analitycy firmy Dealavo porównali ceny 1000 najpopularniejszych produktów w różnych kategoriach oferowanych przez nowego gracza i najpopularniejszą platformę e commerce w Polsce – Allegro.pl. Wniosek? Amazon nie oferuje lepszych cen niż Allegro

Firma Dealavo, specjalizująca się w monitoringu e-commerce, poddała analizie ponad 1000 najpopularniejszych produktów, obejmujących kategorie najchętniej kupowane przez Polaków – m.in. elektronikę, zabawki, książki czy wyposażenie do domów i ogrodów. Okazuje się, że w przypadku większości analizowanych produktów Allegro oferuje niższe lub co najmniej takie same ceny jak Amazon.

Produkty z kategorii elektronika były w najlepszych cenach na Allegro. Przykładowo: smartfon Sony Xperia 1 II 8/256GB Czarny jest 18% tańszy na Allegro. Również cena 55-calowego telewizora Samsung UE55TU8502 jest o 8% niższa. Podobnie jest z produktami z kategorii zdrowie i uroda – na Allegro są one średnio o 15% tańsze.



Poniższa tabela pokazuje porównanie cen przykładowych produktów dostępnych w sprzedaży na obu marketplace’ach w dniu przeprowadzenia analizy (2 marca 2021).