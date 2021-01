Answear.com: 408 mln zł przychodów w 2020 roku

Answear.com według wstępnych danych wypracował w IV kw. 2020 r. 144 mln zł przychodów ze sprzedaży, oznacza to wzrost o 37 proc. rdr. W całym 2020 r. przychody zwiększyły się o 31 proc. rdr., wynosząc 408 mln zł. Dynamicznie wzrosła również sprzedaż on-line, która w IV kw. 2020 r. wyniosła 159 mln zł, implikuje to wzrost o 42 proc. rdr. Z kolei w całym 2020 r. wartość ta wzrosła o 33 proc. i wyniosła 433 mln zł.

- Cieszymy się z bardzo dobrych wstępnych wyników sprzedażowych za IV kw. minionego roku. Z reguły ten okres jest najlepszy w naszej branży. Dodatkowo odnotowaliśmy istotny wzrost sprzedaży z racji czasowego zamknięcia sklepów stacjonarnych w listopadzie ubiegłego roku – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Answear.com był przygotowany na zwiększony popyt ze strony klientów. Spółka zbudowała odpowiedni zapas kolekcji jesień-zima 2020. Internetowa platforma sprzedająca modę postanowiła także wydłużyć akcję marketingową związaną z Black Friday. W minionym kwartale spółka odnotowała wzrost kluczowych KPI biznesu: wskaźnika odwiedzin, wartości średniego koszyka oraz współczynnika konwersji, które pozytywnie wpłynęły na dynamikę sprzedaży.

- Od 28 grudnia do 17 stycznia sklepy stacjonarne ponownie zostały zamknięte. Jest to dla Answear.com sprzyjająca okoliczność. Historycznie widzimy, że w okresie poświątecznym duża część klientów decyduje się na zakupy. Zachęcają do tego m.in. specjalne wyprzedaże. Staramy się to wykorzystać – dodaje Krzysztof Bajołek.

Answear.com to internetowa platforma sprzedażowa z markową odzieżą, obuwiem oraz akcesoriami. Sklep oferuje około 90 tys. produktów z ponad 350 światowych marek.