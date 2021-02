Answear.com chce być największym modowym graczem e-commerce w regionie

W rozmowie z WNP.PL dyrektor finansowy Answear.com Jacek Dziaduś twierdzi, że najmocniej przemówiła podczas debiutu do inwestorów strategia rozwoju firmy

Po udanym debiucie przykuwają uwagę zarówno inwestorów, jak i analityków, którzy wróżą spółce dalsze wzrosty. - Nasza strategia zakłada, że będziemy największym graczem e-commerce sprzedającym modę w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - mówi w rozmowie z WNP.PL dyrektor finansowy Answear.com Jacek Dziaduś.

Gratulacje. Answear.com spektakularnie zadebiutował na giełdzie, plasując się wśród najpopularniejszych ofert akcji w ostatnich latach.

- Dziękuję. Faktycznie debiut wypadł po naszej myśli. Zainteresowanie, zwłaszcza ze strony inwestorów indywidualnych, było bardzo duże, można śmiało powiedzieć, że wręcz rekordowe. Redukcja w tej transzy wyniosła wartość 96,6 proc. – to wynik budzący respekt.

Przeczytaj także: Dyskontowy szyld Carrefoura sprzedaje online

Skąd tak duże zainteresowanie?

- Trzeba pamiętać, że Answear.com to typowo konsumencki biznes i wielu z inwestorów indywidualnych, którzy zdecydowali się zainwestować, jest lub będzie naszymi klientami. Jesteśmy już dobrze znanym biznesem online'owym, działającym w branży fashion, to pomogło nam do nich dotrzeć.

Przeczytaj także: Modivo wchodzi na ukraiński rynek

Nie bez znaczenia jest też fakt, że działamy na atrakcyjnym i dynamicznym rynku e-commerce, który jest dzisiaj na fali. Pandemia przyspieszyła procesy przechodzenia procesów zakupowych do sieci z offline. To wpływa na sentyment inwestorów do spółek e-commerce'owych. Jednak to, co w naszej ocenie najmocniej przemówiło do inwestorów indywidualnych, to nasza strategia rozwoju, którą przedstawialiśmy na etapie roadshow. Zakłada ona, że będziemy największym graczem e-commerce sprzedającym modę w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej na wnp.pl