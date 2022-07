Answear.com: Cieszymy się z odbudowywania rynku ukraińskiego. Sprzedaż obiecująca

- Jesteśmy zadowoleni ze wstępnych wyników II kwartału bieżącego roku, zarówno pod względem sprzedażowym jak również wskaźników finansowych i operacyjnych, co powinno przełożyć się na dobrą rentowność tego okresu, tym bardziej że wyniki II kwartału nie powinny być obciążone zdarzeniami jednorazowymi jak to miało miejsce w poprzednim okresie. Cieszymy się również z powrotu i stopniowego odbudowywania rynku ukraińskiego, który przez kilka miesięcy był wyłączony ze sprzedaży oraz konsekwentnego wzrostu sprzedaży na pozostałych rynkach. Zdecydowaliśmy też o otwarciu nowego rynku – Słowenii – aby konsekwentnie zwiększać potencjał sprzedaży i optymalizować naszą logistykę na Bałkanach – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Na początku maja, po ponad dwóch miesiącach przestoju, Answear.com wznowił działalność w Ukrainie. Zamówienia są realizowane na terenie całego kraju, poza rejonami objętymi działaniami wojennymi. Pierwsze tygodnie od wznowienia sprzedaży według oceny Spółki przebiegają bardzo dobrze.

- Podchodzimy z dużym optymizmem do rynku ukraińskiego. Sprzedaż w pierwszych tygodniach wygląda naprawdę obiecująco. Po czasowym wstrzymaniu sprzedaży związanej z wojną widać, że Ukraińcy pragną powrotu do normalności, co w pewnym sensie utożsamiane jest z zakupami ubrań i akcesoriów przez internet. Nasze pozytywne nastwienie wzmacnia fakt iż naszym największym konkurentem na rynku ukraińskim była rosyjska platforma zakupowa – dodaje Krzysztof Bajołek.