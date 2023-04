Answear.com na EEC 2023: Płatności odroczone spędzają nam sen z powiek

Płatności odroczone podbiły e-commerce, a teraz wkraczają także do sklepów stacjonarnych. Choć to wygodna forma dla klientów, handel ma z nią kłopoty. - W Answear.com płatności odroczone za pierwsze trzy miesiące br. stanowiły już 23 proc. wszystkich płatności i ich udział ciągle rośnie. Spędza nam to sen z powiek, bo zastanawiamy się co zrobić, żeby to było dla firmy opłacalne - mówił Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com podczas panelu "Retail Tech", który odbył się w ramach XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.