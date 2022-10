Answear.com: Nasz biznes dynamicznie rośnie w odróżnieniu od konkurencji

- Cieszymy się ze wstępnych danych sprzedażowych w III kw. 2022 r. Mimo trudnego otoczenia rynkowego w postaci przede wszystkim dużej inflacji oraz widma recesji nasz biznes stale dynamicznie rośnie w odróżnieniu od konkurencji, która odnotowuje spadki sprzedaży. Potwierdza to zasadność naszej strategii dywersyfikacji geograficznej oraz stałego zwiększania średniej wartości zamówienia. Dodatkowo miniony kwartał był to pierwszy w tym roku pełen okres, który uwzględniał ponownie uruchomiony rynek ukraiński. Tu również pozostajemy optymistami, widzimy stałą odbudowę tego rynku, co powinno w przyszłości przełożyć się na jeszcze lepszą sprzedaż – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.