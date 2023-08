Answear.com otworzy sklepy stacjonarne

- Warunki zawartej umowy nie odbiegają od standardów przyjętych dla tego typu umów, szczegółowe zapisy objęte są tajemnicą handlową. Okres najmu wynosi 7 lat od daty wydania powierzchni spółce - podano w komunikacie.

- Spółka dostarczy zabezpieczenie wykonania umowy najmu w kwocie równej 1.200.000 zł w postaci gwarancji bankowej oraz zabezpieczenie w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt 4) kodeksu postępowania cywilnego co do zwrotu powierzchni oraz pkt 5) co do zapłaty - na kwotę równą 2.400.000 zł - podała spółka.

Answear.com to polski internetowy sklep multibrandowy oferujący wybór ubrań, butów i dodatków ponad 600 światowych marek. W ofercie można znaleźć wyselekcjonowane kolekcje damskie, męskie i dziecięce m.in. marek premium, sportowych czy denimowych. Aktualnie Answear.com działa na 11 rynkach, a w planach ma start w kolejnych krajach.