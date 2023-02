Answear.com przejmuje Sneakerstudio i PRM. Wzmocni ofertę dla pokolenia Z

Transakcja wzmocni pozycję Answear.com jako jednego z wiodących podmiotów branży fashion ecommerce działającego na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz samej marki Answear w kierunku premium fashion & lifestyle, a także pozwoli na rozszerzenie działalności firmy o nowy segment i grupy klientów.

Spółka widzi duży potencjał w segmencie premium sneakers & streetwear i liczy na wzajemne wykorzystanie mocnych stron, łącząc unikalną ofertę, sprawność operacyjną i zaplecze technologiczno-logistyczne w Answear.com.

- Spodobały nam się brandy, które przede wszystkim wyróżniają się unikalną ofertą premium streetwear & sneakers. Dzięki temu połączeniu poszerzamy obszar naszej działalności i możliwość dotarcia do nowych grup klientów z dedykowanymi liniami produktowymi, w tym Gen Z czy klientów zainteresowanych produktami z półki premium i produktów luksusowych. Wszelkie prognozy zakładają dynamiczny wzrost rynku produktów premium, w co my również wierzymy i uważamy, że ta transakcja pozwoli nam jeszcze szybciej wejść w ten segment i skutecznie się w nim rozwijać – komentuje Krzysztof Bajołek, Prezes Zarządu Answear.com.

Sneakerstudio z ofertą dla pokolenia Z

- Sneakerstudio jest dojrzałym i cenionym wśród społeczności młodego pokolenia na rynkach CEE lifestylowo - sneakersowym brandem. Posiada w swojej ofercie produkty marek takich jak Adidas Originals, New Balance, Carhartt czy Veja - podaje spółka.

Sneakerstudio prowadzi sklepy internetowe w krajach CEE, a także sprzedaje swoje produkty na rynkach zachodnio-europejskich, m.in. poprzez globalną witrynę prowadzoną w języku angielskim. Marka zrodziła się w 2015 roku na krakowskim Kazimierzu, gdzie przy ulicy Starowiślnej 55 posiada swój stacjonarny butik. Z kolei PRM jest to nowy koncept, który wpisuje się w obecne trendy rynkowe i oferuje produkty z segmentu luxury streetwear & fashion. Pomimo wczesnego etapu rozwoju, udało się już pozyskać wiele znanych i cenionych na zachodzie Europy marek takich jak Y-3, A.P.C., Marni, A-Cold-Wall, MISBHV czy Rick Owens. Sprzedaż odbywa się poprzez globalną witrynę internetową, a butik marki znajduje się przy ulicy Świętokrzyskiej 16 w Warszawie.

- Bardzo cieszymy się z połączenia sił z tak renomowanym graczem jak Answear, który nie raz już udowodnił jak świetnie zorganizowaną jest firmą, co widać po osiąganych wynikach. Dzięki niezawodnej logistyce i świetnym systemom e-commerce, obsługuje klientów na najlepszym poziomie. Mocno wierzę, że połączenie tych obszarów wraz z unikalnymi brandami, które tworzyliśmy przez ostatnie lata, będzie istotnym krokiem w naszym rozwoju i pomoże nam wypłynąć na jeszcze szersze wody. Mamy ambitny i kreatywny zespół, który posiada odpowiedni know-how i wie, jak dotrzeć do klientów w niszy w której operują nasze brandy, bo w wielu przypadkach są to osoby, które od zawsze interesowały się streetwearem i sneakersami. Łącząc nasze zespoły, nie tylko dalej będziemy rozwijać nasze marki, ale liczę, że również dzięki wymianie doświadczeń, będziemy tworzyć wartość dodaną w realizacji strategii Answear – mówi Łukasz Lepczyński, założyciel marek Sneakerstudio i PRM.

Na czym polega akwizycja?

Answear.com przejmuje ZCP (Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa) od Fashion Trends Group Sp. z o.o., w skład którego wchodzą m.in. witryny internetowe Sneakerstudio oraz PRM, a także dwa butiki stacjonarne w Krakowie i Warszawie, kontrakty z markami oraz zespoły odpowiedzialne za sprzedaż i marketing. Przejęcie ZCP odbędzie się w całości w zamian za akcje Answear.com. Zgodnie z warunkami umowy, Fashion Trends Group Sp. z o.o. obejmie łącznie do 650.000 akcji Answear.com, co przy cenie emisyjnej 29 zł oznacza wartość transakcji na poziomie 18,85 mln zł. Według harmonogramu transakcji uchwała o emisji akcji będzie poddana głosowaniu na WZA, które planowane jest na marzec lub

kwiecień br.

Sneakerstudio oraz PRM generuje 136 mln zł przychodów

W 2022 r. Sneakerstudio oraz PRM według wstępnych danych sprzedażowych

wygenerowało 136 mln zł przychodu, a osiągnięcie break-even planowane jest na ten rok.

- Wiemy, że spółka w ostatnim czasie miała wiele wyzwań, typowych dla firm o mniejszej skali operujących w tak nieprzewidywalnych okolicznościach jak te w ostatnich miesiącach, ale udało jej się ten okres przetrwać i jesteśmy przekonani, że z naszym wsparciem, temu projektowi uda się w najbliższych latach osiągnąć sukces. Oczywiście na tym etapie nie chcielibyśmy zdradzać zbyt wielu szczegółów odnośnie naszych planów rozwoju, ale możemy powiedzieć, że widzimy spory potencjał w tej kategorii produktowej na rynkach, na których obecnie funkcjonuje Answear, a także sporo synergii w obszarach produktowych i operacyjnych obu biznesów. Chcemy dalej rozwijać przejmowane brandy, wykorzystując przy tym rozwiązania e-commerce i logistyczne wypracowane przez Answear.com. Wchodząc w ten segment, który z założenia generuje wyższe koszyki, a przy tym utrzymując jakość oraz

niższe koszty jednostkowe operacji dzięki skali jaką już generuje Answear, daje ciekawe perspektywy do osiągnięcia dobrej rentowności sprzedaży w nowych sklepach i dotarcia do nowych grup klientów – dodaje Krzysztof Bajołek.