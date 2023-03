Answear.com rośnie dzięki nowym markom premium i nowym rynkom

Answear.com wypracował w 2022 roku 973,4 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 42 proc. w porównaniu z 2021 rokiem.

Answear.com wypracował w 2022 roku 973,4 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 42 proc. w porównaniu z 2021 rokiem. Marża na sprzedaży wyniosła 40,2 proc., wobec 43 proc. w roku poprzednim. Zysk EBITDA (przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) wzrósł o ponad 33 proc., do 61,8 mln zł.

Więcej marek premium w ofercie produktowej

- Trudne warunki makroekonomiczne i wybuch wojny przeciw Ukrainie nie przeszkodziły nam w rozwoju i ekspansji geograficznej. W 2022 r. konsekwentnie realizowaliśmy strategię rozbudowy oferty produktowej oraz zwiększania udziału marek premium w sprzedaży, co zaowocowało wzrostem tego udziału do 57%, w porównaniu z 52% w roku ubiegłym. W samym czwartym kwartale udział marek premium wzrósł do 60%. Odnotowaliśmy dynamiczny wzrost zarówno na nowych rynkach, jak i na tych, na których byliśmy już obecni od dłuższego czasu - komentuje prezes Krzysztof Bajołek.

Zwiększenie udziału marek premium w ofercie produktowej pozytywnie wpływa bezpośrednio na wzrost marży oraz wartość średniego koszyka, co przyczynia się do lepszych wyników finansowych firmy – informuje spółka giełdowa.

- Oprócz zwiększania udziału marek premium w ofercie, na początku tego roku podpisaliśmy przedwstępną umowę przejęcia dwóch nowych marek: Sneakerstudio i PRM. Są to bardzo mocne brandy w segmencie premium sneaker & streetwear, charakteryzujące się relatywnie wysoką średnią wartością zamówienia, a także unikalną ofertą produktową, która dociera do młodego pokolenia na całym świecie – mówi Krzysztof Bajołek.

Nowe rynki zbytu generują wzrost przychodów

Nowe rynki, czyli Grecja, Cypr, Chorwacja i Słowenia, odpowiadały za blisko 9% sprzedaży w okresie 12 miesięcy 2022 roku oraz za ponad 26% wartości wzrostu w ujęciu rok do roku. Spółka odnotowała udany powrót na ukraiński rynek, osiągając na nim 34% wzrostu, mimo wstrzymania sprzedaży przez ponad 2 miesiące w pierwszym półroczu.

- Wzrost przychodów ze sprzedaży umożliwił nam zwiększenie budżetu marketingowego do poziomu 153,8 mln zł w 2022 roku i przeprowadzenie trzech szerokozasięgowych kampanii medialnych na wszystkich rynkach, w tym na czterech nowo otwartych. Dzięki temu kontynuujemy długofalowe działania umacniania pozycji marki w CEE – ocenia w komentarzu do wyników Krzysztof Bajołek.

Answear.com to platforma cyfrowej sprzedaży markowej odzieży, obuwia i akcesoriów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka prowadzi działalność w 11 krajach. W 2022 roku miała 1,8 mln unikalnych klientów, o 33 proc. więcej w ujęciu rok do roku.