Answear.com: Sytuacja na rynku ukraińskim wraca do normalności

Cieszymy się z osiągniętych wyników w I półroczu 2022 r. Z jednej strony utrzymujemy dynamiczne wzrosty, z drugiej znacznie poprawiliśmy rentowność względem ostatniego kwartału oraz zeszłego roku.To zasługa stale wzbogacanej oferty produktowej, silnej pozycji rynkowej, a także mocnej dywersyfikacji geograficznej oraz odpowiedniego dotarcia do naszych klientów – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Wyniki w samym II kw. 2022 r. nie były obciążone żadnymi jednorazowymi wydarzeniami i kosztami, jak w przypadku I kw. 2022 r., a w sprzedaży dominowała nowa kolekcja wiosna-lato’22, co miało istotny wpływ na poprawę rentowności spółki. Dodatkowo pozytywny wpływ na wynik EBITDA miała poprawa kluczowych KPI biznesu oraz rozwodnienie kosztów stałych, które wynika bezpośrednio z dynamicznego przyrostu sprzedaży.

Answear.com rośnie na rynkach zagranicznych

W I półroczu 2022 r. sprzedaż na rynkach UE poza Polską wzrosła rdr. o ponad 56 proc. W tym okresie Spółka uruchomiła sprzedaż w nowym kraju – Słowenii. Poprawiła się również sytuacja na rynku ukraińskim. Przychody na tym rynku spadły zaledwie o 4,4 proc. rdr. mimo braku prowadzonej sprzedaży przez okres ponad 2 miesięcy w I półroczu br.

– Sytuacja na rynku ukraińskim wraca do normalności. Poziom sprzedaży w I półroczu br. jest bliski tego sprzed roku, gdzie o wojnie jeszcze nikt nie słyszał. Warto wspomnieć, iż regularną sprzedaż uruchomiliśmy dopiero w maju br. Pozwala nam to optymistycznie patrzeć w przyszłość i liczyć na odbudowanie tego rynku – dodaje Krzysztof Bajołek.

Answear.com ma środki na rozwój biznesu

Warto podkreślić, iż w II kw. br. spółka zwiększyła możliwości rozwoju poprzez finansowanie bankowe. mBank przedłużył oraz powiększył linię na finansowanie bieżącej działalności z 44 mln zł do 80 mln zł. Dodatkowo Answear.com zwiększył limit kredytowy w PKO BP z 33 mln zł do 53 mln zł oraz zawarł umowy na faktoring odwrotny z PKO BP Faktoring na 15 mln zł oraz – w ostatnich dniach – z Santander Factoring do kwoty 10 mln zł.



- W naszej branży sprawne zarządzanie cash flow oraz kapitałem obrotowym jest kluczowe. Dodatkowo jesteśmy spółką wzrostową, która ma określoną wizję i strategię rozwoju. Oczywiście taka działalność wymaga odpowiedniego zabezpieczenia finansowaniem. Ciesze się, że udało nam się wynegocjować zwiększenie limitów i zdolności kredytowej spółki. To potwierdza, że banki dobrze postrzegają nasz biznes oraz obraną przez nas strategię rozwoju – dodaje Jacek Dziaduś, dyrektor finansowy Answear.com.

Answear.com pozostaje z magazynem pod Krakowem

W kwietniu br. Answear.com przedłużył również umowę najmu magazynu centralnego w Kokotowie pod Krakowem. W ramach nowej umowy okres najmu został przedłużony o 8 lat względem pierwotnej umowy. Oznacza to, że umowa najmu będzie obowiązywała do 13 lipca 2037 r.



- Magazyn centralny stanowi serce naszego biznesu. Przedłużenie umowy najmu to dla nas bardzo ważny krok na drodze do rozwijania efektywnego i optymalnego kosztowo modelu operacyjnego spółki. Dzięki naszej sprawności działania jesteśmy w stanie zaoferować najszybszą wysyłkę w regionie CEE. Dodatkowo zakładamy dalszą ekspansję zagraniczną w kolejnych latach, co naturalnie będzie się wiązało z poszukiwaniem lokalizacji dla jeszcze jednego magazynu, który będzie mógł sprawnie obsługiwać południowe rynki – kończy Krzysztof Bajołek.