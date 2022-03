Answear.com szykuje na ten rok dużo nowości technologicznych

W jakie rozwiązania inwestowaliście Państwo najmocniej w 2021 roku, by rozwinąć kanał online?

BK: W zasadzie cała nasza aktywność ma na celu rozwój sprzedaży w kanale online i maksymalizowanie rentowności w tym kanale, dlatego szukamy nowych rozwiązań ale też optymalizujemy już istniejące procesy. W ubiegłym roku swoje wysiłki skupiliśmy w szczególności na:

- Dopracowywaniu własnego środowiska e-commerce. Zakończyliśmy migrację wszystkich naszych sklepów do autorskiej platformy, wykorzystującej najnowsze technologie w zakresie oprogramowania, rozwiązań front-endowych i infrastruktury. W drugiej połowie roku uruchomiliśmy trzy nowe rynki na tejże platformie: Grecję, Chorwację i Cypr;

- Dopracowywaliśmy nasze aplikacje mobilne, które dla kompletu 10 rynków są dostępne w trzech wiodących storach: App Store; Google Play i AppGallery;

- Rozwijaliśmy i optymalizowaliśmy nasza infrastrukturę opartą o rozwiązania Cloud, która odpowiada za działanie naszych sklepów. Tak aby sklepy i aplikacje mobilne działały jeszcze szybciej, a jednocześnie bezawaryjnie.

- Pracowaliśmy nad mechanizmami które ułatwiają klientowi odwiedzającemu nasz sklep wybór spośród tysięcy oferowanych produktów. Opracowaliśmy autorski mechanizm typu „Buy the look” (pod nazwą stylizacje);

- Dopracowywaliśmy z naszymi partnerami zewnętrznymi wyszukiwarkę produktów oraz system rekomendacji produktów podobnych bazujący na sztucznej inteligencji i rozpoznawaniu obrazu

- W obszarze technologicznym uruchomiliśmy również mechanizm wyszukiwania obrazem dostępny zarówno w naszych aplikacjach jak i wersji webowej sklepu. Dzięki niemu możemy sprawnie wyszukać produkty, które spodobały nam się w sklepie, na ulicy bądź na stylizacji znalezionej na innej modowej stronie w internecie

- Stawialiśmy na dopracowywanie systemów obsługujących nasze procesy magazynowe aby z jednej strony móc płynnie reagować na skoki popytu i wywiązywać się z obietnicy wysyłki w 24h., a z drugiej przyjmować jak najszybciej towar i udostępniać go do sprzedaży;

- Doposażaliśmy magazyn rozbudowując system składowania na wielopoziomowej antresoli, oraz dopracowując ergonomię stanowisk pakowania i przyjęcia towaru;

- Wreszcie rozbudowaliśmy i doposażyliśmy nasze studio – foto, które na dzisiaj może pracować na 24 stanowiskach jednocześnie i które umożliwia obsługę procesu foto-video dla nawet 1500 produktów dziennie;

Jakie inwestycje (logistyka, systemy pakowania, systemy sztucznej inteligencji, rozwój aplikacji, inne) mają największe przełożenie na wzrosty sprzedaży w kanale online?

BK: Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ale wierzymy, że wzrost naszego biznesu będzie wynikał z kilku głównych elementów. Przede wszystkim stale rosnącej i coraz lepszej oferty produktowej, rozpoczęliśmy dywersyfikowanie oferty i poszerzanie jej o obszary komplementarne dla fashion tj. ofertę home & lifestyle. Bardzo ważna będzie też dobra prezentacja tej oferty na stronie w sposób z jednej strony umożliwiający szybkie odnalezienie poszukiwanego asortymentu – stąd w/w inwestycje w wyszukiwarkę tekstową i zdjęciową, a z drugiej zachęcający klienta do zakupu poprzez doskonałą lub intrygującą prezentację produktu – dlatego inwestujemy w studio foto, mechanizm „stylizacji”, udoskonalamy filtrowanie na stronie i system rekomendacji. Wierzymy również, że klient chętniej będzie do nas wracał jeżeli będzie dobrze obsłużony, zamówienie dotrze do niego ekspresowo i w ładnym opakowaniu. Innymi słowy spotka się z zachwycającym doświadczeniem zakupowym. Dlatego optymalizujemy i sporo inwestujemy w sprawność logistyczną naszej organizacji, poszukujemy niezawodnych usługodawców w obszarze transportu, uruchamiamy nowe formy dostawy i zwrotu, a także pracujemy nad estetyką naszych opakowań.

Co będzie dla Państwa priorytetem w tym obszarze w 2022 roku?

BK: Komplet naszych procesów jest już obsłużony systemowo, ale chcemy w dalszym ciągu poszukiwać usprawnień i podnosić efektywność w obszarach kluczowych dla naszego biznesu. Będziemy pracowali nad rozwojem naszej platformy e-commerce i naszych aplikacji zarówno horyzontalnie (uruchamiając kolejne rynki) jak i dopracowując istniejące mechanizmy i tworząc nowe, w szczególności w obszarze poprawy użyteczności i szybkość zakupów (np. wyszukiwarka głosowa, szybkie płatności w checkout). Będziemy się również przyglądali wiodącym rozwiązaniom rynkowym w obszarach analizy danych, marketing automation i CRM, stawiając na rozwiązania przygotowane do pracy w środowisku międzynarodowym.

Zwracam uwagę, że w naszych strukturach istnieje Zespół R&D, w ramach którego analizujemy i testujemy wiele ciekawych i innowacyjnych rozwiązań. W obecnym roku chcemy niektóre z nich uruchomić produkcyjnie oraz powiększyć Zespół R&D tak aby móc wyłapywać ciekawe, w tym start-upowe, projekty już na wczesnym etapie i dążyć do synergii pomysłów technologicznych partnerów zewnętrznych i naszego doświadczenia, które zdobywamy w e-commerce od ponad 10 lat. Przykładem takiego pomysłu które aktualnie opracowujemy jest automatyzacja propozycji uzupełniania fit outu przeglądanego produktu (logika AI) i testowanie nowego rozwiązania translacji opisów produktów.

Niezależnie od technologii będziemy rozwijali naszą Logistykę. Kończymy projekt konsultingowy budujący master plan rozwoju tego obszaru na kolejne 5 lat i badający opłacalność inwestycji w automatyzację procesów takich jak picking, sortowanie i pakowanie towaru, a także analizujemy lokalizację i zasady organizacji naszego drugiego magazynu (do tej pory wszystkie 10 naszych rynków jest obsługiwanych z jednego Centrum Dystrybucyjnego, przymierzamy się do budowy drugiego i zdywersyfikowania obszarów dostawy z każdego z nich)