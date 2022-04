Answear.com: Wojna w Ukrainie wpłynęła na sprzedaż

Przychody ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosły 175 mln zł osiągając dynamikę 1Q2022 / 1Q2021 na poziomie 42% (I kwartał 2021 r.: 123 m zł). Różnica w poziomach dynamik sprzedaży on-line oraz przychodów ze sprzedaży wg sprawozdawczości MSSF wynika z faktu zaksięgowania w pierwszym kwartale bieżącego roku zwrotów towarów otrzymanych w tym okresie, a które dotyczyły transakcji sprzedaży zrealizowanych w czwartym kwartale 2021 r. - podano w komunikacie.

Wojna w Ukrainie wpłynęła na skłonność do zakupów

- Spółka rozpoczęła rok 2022 zgodnie z planami realizując założone wzrosty w miesiącu styczniu i pierwszych tygodniach lutego i kontynuując pozytywny trend sprzedaży z poprzedniego roku, dobrze wykorzystując okres trwających w tym czasie wyprzedaży w branży fashion. Wydarzenia z Ukrainy miały znaczący wpływ na poziomy sprzedaży notowane od dnia 24 lutego br. – dostawy na rynku ukraińskim z chwilą wybuchu wojny zostały wstrzymane, a sentyment do zakupów na pozostałych rynkach obniżył się, zwłaszcza w okresie pierwszych dwóch tygodni od dnia wybuchu konfliktu, powodując istotny spadek ilości składanych zamówień przez klientów sklepów Answear - skomentował zarząd.

Jaka była sprzedaż na ukraińskim rynku?

W marcu sprzedaż stopniowo odbudowywała się, powracając pod koniec tego miesiąca do poziomów porównywalnych do zakładanych pierwotnie planów, z wyjątkiem rynku ukraińskiego, który w dalszym ciągu wyłączony jest z możliwości realizowania wysyłek, ze względu na prowadzone działania wojenne. Sprzedaż na rynku ukraińskim stanowiła w poprzednim roku 17% sprzedaży spółki ogółem. Zarząd ściśle monitoruje sytuację na tym rynku i spółka jest gotowa na wznowienie dostaw do klientów na Ukrainie w wybranych regionach tego kraju, gdy tylko sytuacja umożliwi bezpieczną realizację sprzedaży.