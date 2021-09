Answear.com wydaje więcej na marketing

- Zakończyliśmy kolejny bardzo dobry kwartał, w którym odnotowaliśmy dynamiczny wzrost naszego biznesu. W związku z wejściem na giełdę i dokapitalizowaniem spółki bariery finansowe zostały zlikwidowane, dzięki czemu mogliśmy zintensyfikować działania marketingowe i z powodzeniem realizować naszą strategię rozwoju. Widzimy, że bezpośrednio wpływa to na wzrost naszej sprzedaży. – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Warto podkreślić, iż pomimo otwarcia galerii handlowych, po okresie lockdownów związanych z pandemią COVID-19, sprzedaż Answear.com w II kw. 2021 r. była lepsza niż w I kw. 2021 r. Potwierdza to, że Answear.com będąc multibrandową platformą działającą wyłącznie w kanale on-line konsekwentnie zwiększa swoją sprzedaż, bez względu na sytuację pandemiczną.

Większy budżet marketingowy

Dodatkowo, Spółka dzięki rosnącym przychodom ze sprzedaży oraz poprawie marży, zwiększyła w I półroczu 2021 r. budżet marketingowy do poziomu 15,1 proc. sprzedaży online wobec 11,1 proc. w zeszłym roku. Dzięki temu w minionym półroczu Answear.com zrealizował dwie szerokozasięgowe kampanie medialne w TV i video online.

- W minionym półroczu znacznie zwiększyliśmy wydatki marketingowe, jednak, co warte podkreślenia, nie odbiło się to negatywnie na naszej rentowności. Wypracowaliśmy rentowność EBITDA w wysokości 6,5 proc. przychodów ze sprzedaży. To naturalny efekt wzrostu skali działalności oraz rozwodnienia kosztów stałych. – dodaje Krzysztof Bajołek.