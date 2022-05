Answear.com wznowił działalność w Ukrainie

Answear.com po ponad dwóch miesiącach przestoju wraca z powrotem na rynek ukraiński.

Spółka zaczęła obsługiwać zamówienia na terenie całego kraju, poza rejonami objętymi działaniami wojennymi. Na chwilę obecną firma realizuje jedynie przedpłacone zamówienia.

Answear.com wraca do Ukrainy

- Cieszymy się, że sytuacja za naszą wschodnią granicą uległa znacznej poprawie w ostatnich tygodniach. Widzimy, że zachodnia część kraju wraca stopniowo do normalności, ludzie zaczynają wracać do swoich codziennych obowiązków, życie zaczyna się powoli toczyć, tak jak przed wojną. Dlatego postanowiliśmy wznowić naszą działalność na rynku ukraińskim, tak jak zresztą namawiają do tego ukraińskie władze. Na początku uruchomiliśmy sprzedaż testową, a teraz realizujemy regularne zamówienia. Widzimy zainteresowanie ze strony mieszkańców Ukrainy, jednak jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby móc oceniać, w jakim stopniu wojna wpłynęła na zachowania konsumenckie mieszkańców Ukrainy – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Answear.com pomaga Ukrainie

Answear.com do tej pory w różnej formie przekazał już kwotę ponad 830 tys. zł, zarówno w formie darowizn pieniężnych jak i pomocy rzeczowej w postaci ubrań dla uchodźców przybywających do Polski, czy transportów najbardziej potrzebnych rzeczy (m.in. śpiwory, power banki, bielizna termiczna) dystrybuowanych przez cały czas działające biuro Answear we Lwowie.