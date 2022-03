Answear.com: Wzrost przychodów ze sprzedaży o 67 proc., 500 marek do wyboru

To przełożyło się na osiągnięcie przychodów ze sprzedaży wg. sprawozdawczości MSSF w kwocie 683,5 mln zł - wzrost o 66,9 proc. w porównaniu do 2020 r.

Zaraportowana EBITDA osiągnęła wartość 46,3 mln zł, a zysk netto wyniósł 22,9 mln zł. Osiągnięte w 2021 r. wyniki stawiają Answear.com w czołówce podmiotów z branży e-commerce fashion pod względem dynamiki rozwoju.

- Osiągnęliśmy rekordowe wyniki zarówno pod względem wzrostu sprzedaży jak i rentowności, pomimo że dla spółki był to rok dużych inwestycji i zagospodarowywania środków pozyskanych w IPO. W 2021 r. spełniliśmy wszystkie założenia komunikowane w prospekcie, realizując każdy z zapowiadanych celów, a niektóre nawet z nawiązką. Przede wszystkim dynamicznie zwiększyliśmy ofertę produktową z 87 tys. produktów znajdujących się w sprzedaży pod koniec 2020 roku do 145 tys. na koniec 2021 r. Planowane na okres 2-3 lat zwiększenie proponowanej klientom liczby 150 tys. produktów i 500 marek zrealizowaliśmy niemalże w całości w ciągu roku. Ofertę powiększyliśmy głównie w segmencie marek premium oraz średniej półki cenowej, a nasi klienci mogą teraz wybierać spośród takich nowych marek jak: Penny Black, Max Mara Leisure, Victoria Beckham, Stella McCartney, Samsoe Samsoe, Sisley, United Colors of Benetton, Superdry, Boss, Weekend Max Mara, Burton i wiele innych - komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Home&living na Ansewar.com

- Ponadto pod koniec roku rozpoczęliśmy budowę nowego segmentu produktów home&living dla osób szukających inspirujących produktów do domu i na prezenty. Oferta dostępna na Answear została starannie wyselekcjonowana, ograniczona do produktów pasujących do segmentu fashion i lifefstyle zgodnie z naszą strategią marketingową. Kontynuowaliśmy też rozwój marki własnej Answear_Lab, zwiększając jej sprzedaż w 2021 r. o 43% względem poprzedniego roku i powiększając liczbę produktów do ponad 10 tys. W sposób istotny umocniliśmy pozycję Answear na rynku przeprowadzając trzy szeroko zasięgowe kampanie marketingowe z udziałem TV i video on-line na wszystkich rynkach na których spółka funkcjonuje. Otworzyliśmy też z sukcesem trzy nowe rynki - Grecję, Chorwację oraz Cypr – z potencjałem dotarcia do 15 milionów stosunkowo zamożnych mieszkańców – dodaje Krzysztof Bajołek.

Inwestycje w IT

Rok 2021 r. to również okres dalszych inwestycji w infrastrukturę IT i logistykę. Spółka zwiększyła swoje zdolności operacyjne rozbudowując wielopoziomową antresolę i powiększając powierzchnię składowania w centrum logistycznym w Kokotowie do ponad 50 tys. mkw., oraz uruchamiając nowe studio foto -video.

Answear jako spółka technologiczna, szczególny nacisk kładzie na rozwój systemów IT, posiada własny zespół deweloperów odpowiadających za projektowanie głównych systemów spółki. W ubiegłym roku zakończony został proces przepięcia na nową własną platformę e-commerce z zaawansowanymi rozwiązaniami, wykorzystującymi osiągnięcia sztucznej inteligencji. Powyższe inwestycje, jak również uruchomienie aplikacji mobilnej na każdym z rynków, podnoszą sprawność operacyjną i poprawiają doświadczenie zakupowe klientów, co jest widoczne w znaczących wzrostach wskaźników operacyjnych takich jak konwersja, średnia wartość zamówienia, częstotliwość zakupów, czy powracalność klientów.

- Poczynione inwestycje w obszarze produktowym, marketingowym, uruchomienia nowych rynków, jak również w zakresie rozwoju infrastruktury systemowej IT i logistyki z pewnością będą katalizatorem dalszego wzrostu przychodów również w następnych latach i z powodzeniem powinny niwelować ewentualny brak sprzedaży na Ukrainie, lub okresowo zmniejszony popyt konsumencki niektórych rynków. Udane otwarcia nowych ryków powodują, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w następnych latach będziemy kontynuować dalszą ekspansję zagraniczną, aby również w ten sposób zabezpieczyć sobie przyszłe wzrosty – dodaje Krzysztof Bajołek.