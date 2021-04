Answear.com z 32-proc. wzrostem przychodów. Fokus na marki premium

Pandemia mocno zdynamizowała trend migracji klientów z kanału offline do online, fot. Shutterstock

W 2020 r. przychody Answer.com wyniosły 409,5 mln zł, co oznacza wzrost o 32 proc. rdr. Zysk spółki to 8,54 mln zł, rok temu było to blisko 10,9 mln zł.

- Mimo rosnącej skali działalności utrzymaliśmy stabilną marżę brutto na poziomie 41,6%. Imponująco, bo ponad 3-krotnie, zwiększyliśmy naszą EBITDA do 30,2 mln zł, realizując jeden z założonych celów na 2020 czyli ugruntowanie rentowności Spółki. Cieszy nas również fakt dużej efektywności działania, którą widzimy m.in. po spadku kosztów logistycznych do 15,3% oraz nakładów na marketing w odniesieniu do sprzedaży do poziomu 12% - komentuje Krzysztof Bajołek, prezes Answear.com.

Online na fali pandemii

Rok 2020 był szczególny ze względu na pandemię COVID-19 i towarzyszące jej konsekwencje. Był to - i nadal jest - trudny czas pełen wyzwań i trudnych decyzji. W marcu oraz listopadzie zeszłego roku m.in. sklepy stacjonarne oraz galerie handlowe zostały całkowicie zamknięte. - W wyniku tego zaobserwowaliśmy gigantyczne przesunięcie popytu do kanału online. Oznaczało to względnie dobrą sytuację dla sklepów operujących w kanale offline i online oraz bardzo dobrą sytuację dla biznesów „pure e-commerce” działających tylko online. Dla Answear.com był to naturalnie okres zwiększonego zainteresowania ze strony kupujących. Podczas gdy tradycyjne sklepy zostały przez pewien okres całkowicie wyłączone ze sprzedaży, Answear.com był w stanie realizować strategię i sprzedawać produkty. Zaobserwowaliśmy również, że pandemia mocno zdynamizowała trend migracji klientów z kanału offline do online, który trwa już od kilku lat. Zauważyliśmy, że osoby, które wcześniej nie robiły zakupów w sieci nagle przeniosły się do sfery online. W naszej ocenie nie jest to jednorazowa zmiana nawyków zakupowych. Ci ludzie zostaną w sferze e-zakupów na dłużej, doświadczając ich wygody, łatwości oraz oszczędności czasu - uważa Krzysztof Bajołek.

Marki premium to wyższe marże

- W minionym roku realizowaliśmy strategię poszerzania oferty produktowej o marki premium oraz ze średniej półki cenowej. Warto wyróżnić m.in. takie brandy jak: Max Mara Leisure, Elisabetta Franchi, czy Stella McCartney. Zwiększyliśmy dzięki temu strukturę sprzedaży marek premium w naszej ofercie z 41% do 47%. Jest to dla nas oczywiście ważne, gdyż produkty droższych marek naturalnie podwyższają średnią wartość koszyka i pozwalają generować relatywnie wyższe marże. Proces pozyskiwania do współpracy nowych marek i powiększania szerokości oferty kontynuujemy również w 2021 r.- dodaje prezes Answear.com.