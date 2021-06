Answear.com z kolekcjami marki własnej

Answear.com wprowadził do sprzedaży, we współpracy ze znaną modelką i prezenterką telewizyjną Pauliną Krupińską, dwie nowe kolekcje marki własnej answear.LAB.

- Wprowadzenie nowych kolekcji potwierdza konsekwentną realizację celów emisyjnych naszego IPO, jakim był m. in. rozwój marki własnej. Jest to niezwykle istotny wyróżnik Answear wśród konkurencji w on-line, dający możliwość generowania wyższych marż i elastyczności działania, dlatego przywiązujemy do tego tak dużą wagę. Staramy się stale rozwijać i szukać nowych możliwości współpracy, co potwierdzają nowe kolekcje realizowane wspólnie z Panią Pauliną Krupińską. – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Answear.LAB to jedna z najlepiej sprzedających się marek w portfolio Answear (ok. 6,3 proc. sprzedaży). Brand posiada dedykowany zespół projektantów, kupców i merchandiserów. Współpracuje z lokalnymi firmami produkcyjnymi i projektantami. Answear.LAB to podstawowy wybór klientów z segmentu cenowego „Entry”.