Answear.com z wyższą sprzedażą i nowym członkiem zarządu

EBITDA wypracowana od początku roku wzrosła o ponad 52 proc. rdr. do 27,7 mln zł., w samym III kw. osiągnęła 10,1 mln zł.

Zysk netto za 9 miesięcy br. wyniósł 11,9 mln zł, co oznacza wzrost o 172,4 proc. rdr. Obecnie trwa IV kw. i jest to historycznie najlepszy okres dla spółki.

Trzeci kwartał to okres kontynuacji pozytywnego trendu wzrostu sprzedaży w całym 2021 roku. Roczna dynamika kwartalnej sprzedaży online w wysokości 74 proc. to efekt przede wszystkim dynamicznie zwiększającej się oferty produktowej w segmencie premium i wprowadzenie do sprzedaży takich marek jak: Superdry, Boss, Paul&Shark, Tiger of Sweden, Aeronautica Militare, Marella, Victoria Victoria Beckham czy Chiara Ferragni.

Na fali popularności online

- Cieszy nas ciągły wzrost sprzedaży online oraz przychodów generowanych przez spółkę. To wynik konsekwentnej realizacji strategii zwiększania produtków premium, co bezpośrednio przełożyło się o prawie 18% wzrost średniej wartości zamówienia w III kwartale br. wobec analogicznego okresu w poprzednim roku. Dodatkowo w ostatnich miesiącach kontynuowaliśmy działania marketingowe na wszystkich rynkach, na których prowadzimy sprzedaż, co bezpośrednio przyczyniło się do dalszego umacniania świadomości i pozycji marki na rynku – powiedział Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Aplikacje mobilne na wszystkich rynkach

Trzeci kwartał 2021 to pierwszy pełny okres, w którym Answear miał uruchomione aplikacje mobilne na wszystkich rynkach i zmigrowane wszystkie wersje sklepów do nowej platformy technologicznej. Nowe środowisko charakteryzuje się wysokim user experience, szybszym działaniem i zoptymalizowanym procesem zakupowym, co przekłada się wprost na wyższą wartość zamówienia i konwersję. Jednocześnie rosnące przychody ze sprzedaży i poprawa marży pozwoliły na zwiększenie budżetu marketingowego i realizację szerokozasięgowych kampanii medialnych.

Answear.com zwiększa też swoje zdolności magazynowe oraz efektywność logistyczną. Uwolnienie dodatkowej powierzchni w magazynie centralnym w Kokotowie oraz ukończenie rozbudowy antresoli powiększą w tym roku powierzchnię składowania o blisko 20 tys. m2, co zabezpiecza miejsce na dalsze wzrosty.

Zagraniczna ekspansja

Ostatnie miesiące to także umacnianie pozycji Answear.com na zagranicznych rynkach. Spółka rozpoczęła swoją działalność na trzech zagranicznych rynkach, tj. Grecji i Chorwacji oraz na Cyprze.

W kolejnych okresach planuje kontynuowanie działań związanych z dalszą ekspansją.

Zarząd Answear.com S.A. podał, że 29 listopada 2021 r. rada nadzorcza spółki powołała Wojciecha Tomaszewskiego na członka zarządu ds. ekspansji i sprzedaży na rynkach zagranicznych ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2021 r.