Answear.com zwiększył sprzedaż online o 82 proc.

W styczniu 2021 roku akcje Answear.com zadebiutowały na głównym parkiecie GPW. Fot. materiały prasowe

Answear.com SA w pierwszym kwartale 2021 r. zwiększył sprzedaż online o 82 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r., do 127 mln zł. Przychody ze sprzedaży (według sprawozdawczości MSSF ) wyniosły 122 mln zł i wzrosły rok do roku o 76 proc.

W pierwszym kwartale 2020 roku Answear.com miał 70 mln zł. Przychody ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosły 69 mln zł.

- W związku z wejściem na GPW i dokapitalizowaniem Spółki, bariery finansowe rozwoju zostały zlikwidowane. Jesteśmy obecni na wszystkich głównych rynkach regionu, stale poszerzamy bogatą ofertę o nowe kategorie i marki oraz intensyfikujemy działania marketingowe, co skutkuje obserwowanymi wzrostami sprzedaży – komentuje zarząd spółki.

- Answear.com potrafi szybko reagować na trendy pojawiające się na rynku, również te związane z pandemią, i dostosować ofertę do aktualnych potrzeb konsumentów. Możliwość budowania oferty z wielu marek, jaką daje sklep multibrandowy działający w internecie, oraz duża elastyczność w kształtowaniu oferty produktowej pozytywnie wpłynęły na sprzedaż. Wprowadzone w pierwszym kwartale lockdown’y, na wszystkich rynkach na których działamy, pomagają w osiąganiu wyższej dynamiki sprzedaży Spółki, przyczyniając się do utrwalania obserwowanego trendu przechodzenia klientów z zakupów offline do online: zamknięcie sklepów stacjonarnych skłania klientów do zakupów internetowych. Pozyskujemy nowych klientów, a jednocześnie rosną wskaźniki odwiedzin, średniego koszyka oraz konwersji, wzmacniając dynamikę wzrostów sprzedaży – czytamy w komentarzu.

Przypomnijmy, w styczniu 2021 roku akcje Answear.com zadebiutowały na głównym parkiecie GPW w Warszawie. W grudniu 2020 r. spółka przeprowadziła Ofertę Publiczną o łącznej wartości przeszło 80 mln zł.