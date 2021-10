Answear: Marka własna, lepsze zatowarowanie i poprawa UX

Answear.com ze sprzedażą online o 73 proc. większą rdr. w III kw. 2021 r.

Przychody ze sprzedaży urosły o 72 proc. rdr. i wyniosły 155 mln zł.

Roczna dynamika kwartalnej sprzedaży online w wysokości 73 proc. to efekt przede wszystkim dynamicznie zwiększającej się oferty produktowej, szczególnie w segmencie premium, a także wprowadzeniu do sprzedaży wielu znanych marek np.: Superdry, Boss, Paul&Shark, Tiger of Sweden, Aeronautica Militare, Marella, Victoria Victoria Beckham czy Chiara Ferragni. W minionym kwartale Answear.com znacząco poprawił zatowarowanie oraz zwiększył zapasy, dzięki czemu mógł z powodzeniem oferować klientom atrakcyjną propozycję kolekcji również w okresie letnich wyprzedaży.

- Cieszy nas konsekwentny wzrost sprzedaży online. To bez wątpienia wynik realizacji strategii zwiększania produktów z segmentu premium, co bezpośrednio przekłada się na średnią wartość zamówienia. Dodatkowo w ostatnich miesiącach kontynuowaliśmy działania marekitngowe na wszystkich rynkach, na których prowadzimy sprzedaż, co bezpośrednio przyczyniło się do dalszego umacniania świadomości i pozycji marki na rynku. Oprócz tego stale zwiększamy zdolności magazynowe i naszą sprawność operacyjną. – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Poprawa doświadczenia zakupowego

Answear.com widzi również poprawę na poziomie doświadczenia zakupowego klientów. Ostatni kwartał, to pierwszy pełny okres, w którym spółka miała uruchomione aplikacje mobilne i zmigrowane wszystkie wersje sklepów do nowej platformy. Nowe środowisko charakteryzuje się wysokim UX (user experience), szybkością działania oraz udoskonalonym procesem zakupowym co przekłada się wprost na wzrosty konwersji i wartości średniego zakupu.

Dodatkowo spółka systematycznie rozwija markę własną. W minionym kwartale do sprzedaży trafiła nowa specjalna kolekcja Answear.LAB „Power Girl”, która odwołuje się do siły i niezależności kobiet. Z pewnością stanowi to wyróżnik Answear.com na tle konkurencji i przyciąga wielu nowych klientów.

W ostatnich tygodniach Answear.com dynamicznie rozszerzył skalę swojej działalności. Pod koniec sierpnia spółka rozpoczęła działalność w Grecji, z kolei na początku października weszła na rynek chorwacki.

- Konsekwentie realizujemy nasze cele emisyjne IPO, którymi były m.in. ekspansja na kraje w regionie CEE. Wejście na dwa nowe rynki z pewnością wpłynie na dalszy wzrost sprzedaży w kolejnych okresach. Jesteśmy już obecni na 9 rynkach w regionie CEE: w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Bułgarii, Ukrainie, Grecji oraz Chorwacji. Chcemy być obecni we wszystkich krajach Europy Centralnej i Wschodniej, w tym wszystkich krajach Bałkańskich. - dodaje Krzysztof Bajołek.