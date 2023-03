Answear wprowadza obniżkę o wartości luki płacowej. Ile to?

W dniach 1-8 marca to właśnie wybrany asortyment damski i dziecięcy jest objęty większym rabatem niż męski. Poprzez tego typu działania marka pragnie przyczynić się do wznowienia dyskusji na temat wciąż istniejących nierówności pomiędzy płciami i skłonić do indywidualnych refleksji. Akcja obejmuje 9 rynków Answear: Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Grecję, Chorwację, Słowenię i Cypr.

A gdyby tak kobiety kupowały 23% taniej, a mężczyźni tylko 10%? Brzmi niesprawiedliwie? Z tego typu nierównością kobiety muszą sobie radzić na co dzień. Choć zdobywają wyższe wykształcenie, mogą poszczycić się wysokimi kwalifikacjami i pracują tak samo ciężko, jak mężczyźni, luka płacowa (ang. gender pay gap) wyrasta przed nimi niczym niewidzialna bariera, skutecznie uniemożliwiając rozwój, podcinając skrzydła, negatywnie wpływając na poziom życia. Zjawisko to oznacza nierówne wynagradzanie kobiet i mężczyzn piastujących te same stanowiska, mających identyczne obowiązki i wykonujących taką samą pracę. Choć przepisy, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, regulują kwestię zarobków i zabraniają różnicowania ich ze względu na płeć, praktyka wskazuje rzecz zgoła odmienną.

Luka płacowa - ile wynosi?

Według danych Eurostatu z 2020 r., luka płacowa w Unii Europejskiej wynosi 13%. W Polsce osiąga nieco niższy poziom – 4,5%, jednak nie jest to powód do radości. Rozdźwięk pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn różni się w zależności od sektora gospodarki – w sektorze prywatnym, luka płacowa wynosi prawie 13% na niekorzyść kobiet. Przyczyn tego zjawiska jest wiele, wynikają one zarówno z uwarunkowań kulturowych, jak i specyfiki rynku pracy. Do głównych należy brak transparentności wynagrodzeń, utrudniony dostęp do stanowisk kierowniczych, stereotypy narosłe wokół aktywności zawodowej kobiet czy przeciążenie nieodpłatną pracą związaną z opieką nad dziećmi czy życiem domowym.