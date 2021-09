Anywhere Commerce zmienia reguły gry

Jakub Gierszyński, dyrektor e-commerce w sieci Sephora, zaczął od wyjaśnienia tematu debaty. - Jak sama nazwa wskazuje, pojęcie Anywhere Commerce pokazuje, że handel jest wszędzie. Można powiedzieć, że jest to redefinicja omnichannel, gdzie klient może swobodnie przechodzić pomiędzy poszczególnymi kanałami sprzedaży - mówił uczestnik debaty.

Dyrektor sieci Sephora podkreślił, że pandemia koronawirus zmieniła zakupy Polaków. Klienci przeszli do kanału e-commerce i ten proces będzie postępował.

- W czasie lockdownu e-sprzedaż uratowała wiele firm. E-commerce nie jest już tylko dodatkiem. O jego potędze może świadczyć chociażby fakt, że szefowie działów technologicznych zaczynają wchodzić do zarządów spółek - przekonywał uczestnik debaty.

Jakub Gierszyński odniósł się również do wyzwań rynkowych, które ten trend wygenerował. - Największe wyzwanie to na pewno wyzwanie technologiczne, aby sprawnie połączyć kanały sprzedaży, wymieniać dane i zapewnić klientowi unikalne doświadczenie zakupowe. Generuje to również ogromne wyzwania logistyczne, komunikacyjne i oczywiście problem z rentownością tego biznesu. Wyzwaniem jest również kwestia szybkich dostaw i ich wpływu na środowisko naturalne - podsumował uczestnik debaty.

5G nie wywoła rewolucji

Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper SA, został zapytany o wpływ technologii 5G na dynamikę rozwoju branży e-commerce.

- Szybkość transmisji danych oczywiście wpływa na proces zakupowy, ale technologia 5G nie wywróci branży do góry nogami. Pomoże, ale to nie będzie rewolucja. 5G funkcjonuje już w Polsce w trybie marketingowym, technologicznie jeszcze nie. Obserwując kraje zachodnie można powiedzieć, że to rozwiązanie nie wpłynęło znacząco na dynamikę rozwoju sektora. Dobry, sprawny Internet w małych miastach i na wsiach oczywiście przyspieszy rozwój, gdyż jest kluczowy w cyfrowym świecie, ale nie musi to być 5G - powiedział prezes spółki Shoper.

Dlaczego marketplace?

Sascha Stockem, CEO firmy Nethansa, która pomaga firmom sprzedawać na Amazonie, poruszył kwestię atutów kupowania na platformach typu marketplace. - Dla klientów najważniejsze jest bezpieczeństwo. Na platformie marketplace otrzymuje on pewnego rodzaju obietnicę szybkich i bezpiecznych zakupów. Rozpoznawalna marka jak Amazon cieszy się większym zaufaniem konsumenta, niż pojedynczy e-sklep. Zachodzi tu też efekt synergii. Na tego typu platformach możemy zrobić te same zakupy, korzystając z tej samej oferty, z każdego zakątka świata. Tutaj po prostu wszystko jest w jednym miejscu czyli wygoda, zaufanie, bezpieczeństwo - przekonywał uczestnik debaty.

