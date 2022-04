Apaczka z nowym pakietem usług dla e-sklepów

W pakiecie PRO Brand na uwagę zasługują dwie usługi: personalizowane wiadomości e-mail ze statusem przesyłki wysyłane do kupujących oraz personalizowana strona śledzenia przesyłki udostępniana klientom końcowym.

Usługa powiadomień e-mail posiada takie funkcjonalności, jak m.in. personalizacja treści maila kierowanego do klienta końcowego z informacją o statusie przesyłki, stworzenie własnego komunikatu w stopce wiadomości, umieszczenie linku do strony śledzenia przesyłki, dołączenie informacji kontaktowych, a także odnośników do mediów społecznościowych sprzedającego.

W ramach Pakietu PRO Brand firma umożliwia też personalizację podstrony śledzenia przesyłki, służącej do samodzielnego monitoringu postępów w dostawie zamówionego produktu przez klienta końcowego.